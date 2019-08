L’ex ciclista Felice Gimondi è morto per un malore

Lutto nel mondo del ciclismo a seguito della morte di Felice Gimondi all’età di 76 anni. Tra i successi in carriera ci sono tre vittorie del Giro d’Italia e una del Tour de France; recentemente era attivo nel mondo del ciclismo. Si era concesso una vacanza in Sicilia con la moglie e durante uno dei tanti bagni a mare, nei pressi di Giardini Naxos, ha accusato un malore.

Il primo soccorso non è servito e neanche le successive manovre di rianimazione all’ospedale: l’ex ciclista è morto e la causa del decesso è stato un infarto.

Morto Felice Gimondi: chi era e la sua carriera

Felice Gimondi ha praticato il ciclismo come professione dal 1965 al 1979 conquistando ben 118 vittorie, tra cui 3 Giri d’Italia, un Tour de France e un Vuelta a España. Solo altri sei ciclisti nella storia di questo sport sono riusciti nell’impresa di vincere tutte e tre le competizioni. È stato anche protagonista ai mondiali, vincendo una Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia.

Anche dopo l’attività agonistica si teneva in forma continuando a pedalare nonostante l’età. Cinque anni fa, a causa di una buca sulla strada cadde e si fratturò tre costole. Tuttavia dopo la caduta percorse i restanti 14 chilometri per tornare a casa. Una volta giunto a destinazione, infatti, fu la moglie a consigliargli di andare al pronto soccorso e fu così che scoprì la tripla frattura.

Si sono uniti alle condoglianze vari personaggi di spicco del ciclismo, come Gianni Bugno che ha espresso testuali parole: “È una grave mancanza che lascia stupiti, non ci aspettavamo questa notizia. Ricordo un grande campione che non ha mai fatto parlare o cercato di mostrarsi al pubblico, è sempre stato schivo, è un campione che ha fatto la storia del ciclismo italiano. Non parlava molto se non con i fatti ed ha sempre espresso le sue opinioni senza clamori”.