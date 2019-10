L’evento di Parkour sponsorizzato da Redbull fa tappa a Matera

Cosa ne pensa l’autore

Maria Guerricchio - La città di Matera ormai si presta ai più svariati eventi. Di sicuro effetto l'evento di parkour sponsorizzato dalla bevande che mette le ali. Mai avrei immaginato un richiamo così esagerato. Lavoro in un B&b e se avessi avuto il triplo delle camere nemmeno sarebbero bastate per quanti ragazzi hanno chiamato per venire in città in occasione di questo evento.