L’Italia ha chiuso in bellezza i Mondiali di Ciclismo con lo straordinario successo di Elia Viviani, nell’ultima gara a Eliminazione dei Mondiali su pista nel velodromo Jean Stablinski di Roubaix, in Francia. Per lui medaglia d’oro. Parliamo del quarto oro su 10 medaglie complessive.

Elia ha sventolato la bandiera tricolore, sorriso e dato una bacio alla fidanzata Elena Cecchini che era lì ad attendere il suo amore. Una tenera effusione che ha sugellato una domenica trionfale.

L’impresa di Elia Viviani

Elia Viviani compie un’impresa eroica, coinvolgente, che trascina gli spettatori, accompagnandoli, col fiato sospeso, per tutta la sua prestazione. La stecca nella parte iniziale quando non è perfetto e rischia di compromettere l’oro, viene superata nel migliore dei modi e l’interpretazione è da rivedere fino allo sfinimento.

Viviani dà il meglio di sè, lasciando a tutti le spalle, tenendo in pugno la gara. Lo abbiamo visto pedalare con potenza e scioltezza, quasi librandosi nell’aria, fino all’arrivo trionfale. Al portoghese Iuri Leitao resta la consolazione della medaglia d’argento, mentre il bronzo va al russo Sergei Rostovtsev.

“Il nostro portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo, Elia Viviani, ciclista che unisce potenza, concentrazione e strategia, conquista oggi il suo primo oro mondiale in pista nell’Eliminazione, la gara che ama di più e che più gli si addice” ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Chi è Elia Viviani

Elia Viviani è nato a Isola della Scala (Verona) il 7 febbraio 1989. È passato professionista nel 2010 con la Liquigas, lo squadrone di Roberto Amadio nel quale correvano Nibali, Basso, Sagan e Caruso. Viviani vanta 85 successi su strada: Tricolore 2018, campione d’Europa 2019, 5 tappe al Giro (maglia ciclamino 2018), 1 al Tour e 3 alla Vuelta.

Dopo due stagioni con la francese Cofidis, nel 2022 correrà con il team Ineos-Grenadiers, al fianco di Pippo Ganna. Su pista, Oro olimpico nell’Omnium a Rio de Janeiro 2016 e il bronzo a Tokyo 2020; 7 titoli Europei, tra cui quello dell’Eliminazione nel 2018; un oro (Eliminazione 2021), due argenti (scratch 2011, Americana 2015) e due bronzi (Omnium 2015 e Omnium 2021) ai Mondiali.