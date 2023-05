L’annuncio di Rafael Nadal: "Il 2024 sarà il mio ultimo anno, voglio arrivarci in forma"

L’annuncio era già nell’aria da alcuni giorni: Rafael Nadal non prenderà parte alla prossima edizione del Roland Garros, che si svolgerà dal 22 maggio all’11 giugno in Francia. Durante l’ultima conferenza stampa il tennista maiorchino ha poi deciso di annunciare di volersi ritirare per il 2024, rivelando che vuole arrivare al massimo della forma nei tornei più importanti.

“Non gioco al Roland Garros” ha rivelato Nadal come riportato testualmente dal sito “Ubitennis” per poi aggiungere: “Non sono in grado di giocare, e non ho intenzione di andare al Roland Garros solo per giocare ed essere lì. Non è una decisione che ho preso io, ma è una decisione che ha preso il mio corpo”.

Rivela come, dopo la pandemia legata alla Covid-19, il suo corpo non è riuscito più sostenere il lavoro quotidiano che poi si sono sommati ai troppi problemi fisici che gli stanno togliendo il piacere di giocare a tennis. Per il momento non sa quando tornerà nuovamente in campo, affermando di non voler rilasciare nessuna data per poi rinviarla all’infinito.

L’obbiettivo di Nadal resta quello di recuperare quest’anno per dare il meglio nel 2024, che suppone sia la sua ultima stagione da professionista: “Il mio obiettivo è quello di fermarmi e provare ad assaporare appieno la prossima stagione, che probabilmente sarà l’ultima, e durante quella stagione dire addio a tutti i tornei che sono stati importanti nella mia carriera, e farlo essendo competitivo. Voglio provare a darmi la chance di tornare a competere per il mio ultimo anno, ma voglio provare a far sì che il mio ultimo anno non sia soltanto un anno da comparsa, voglio provare a competere per gli obiettivi più importanti”.

L’obbiettivo di Rafa, come rivelato dal 14 volte campione al Roland Garros, è quello di non ritirarsi dopo una semplice conferenza stampa ma vuole cercare di ritornare nuovamente in campo ed essere competitivo sottolineando come, dopo 20 anni di carriera sempre al top, ora ha il vantaggio di non avere orari da rispettare.