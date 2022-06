La gioia di Rafael Nadal: la moglie Mery è incinta dopo 17 anni insieme

Ascolta questo articolo

Grandi notizie per la star del tennis Rafael Nadal, che starebbe per diventare padre per la prima volta. Secondo quanto riportato dal tabloid spagnolo Hola!, la moglie Mery Perello sarebbe infatti in dolce attesa di un figlio, il primo per la coppia spagnola insieme da ben 17 anni.

La 33enne è stata avvistata con un piccolo pancione celato da un costume da bagno a bordo dello yacht sul quale la donna ed il campione si stanno godendo una vacanza estiva. La notizia conferma mesi di speculazioni, nate da quando Mery ha iniziato ad indossare abiti larghi in pubblico, come durante la finale della Champions League svoltasi recentemente tra Liverpool e Real Madrid.

Nessun commento ufficiale da parte del tennista, vincitore per 22 volte del titolo Grand Slam, che ha sposato la moglie ad ottobre del 2019 a Majorca dopo 14 anni insieme. È sempre a Majorca che la coppia si trova al momento, a godersi una vacanza con un gruppo di amici a bordo del “Great White”, un catamarano di 24 metri da 44.2 milioni di sterline che Nadal ha fatto costruire su misura due anni fa.

María Francisca Perelló Pascual, detta Mery, frequenta Nadal dal 2005 dopo averlo conosciuto a scuola, dove frequentavano due classi diverse. Notoriamente schiva davanti all’attenzione pubblica, la donna ha lasciato il suo lavoro di assicuratrice per diventare project director della Rafael Nadal Foundation, la fondazione di beneficenza che il campione ha creato oltre 10 anni fa.

A livello sportivo, lo zio ed ex allenatore Toni Nadal ha commentato la scorsa settimana che il 36enne giocherà a Wimbledon a fine mese, nonostante i problemi di salute. Nadal, che ha vinto due volte Wimbledon in passato, è in cura per la sindrome Muller-Weiss, una malattia cronica al piede sinistro che gli fu diagnosticata nel 2005. Per poter vincere il suo 14esimo French Open ed il 22esimo Grand Slam quest’anno, Rafael ha dovuto farsi intorpidire il piede per non sentire il dolore.