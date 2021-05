Rafael Nadal vince il suo decimo Internazionali BNL d’Italia 2021, battendo in finale Novak Djokovic con il risultato di 5-7, 6-1, 3-6 dopo due ore e quarantanove minuti di partita. Era il sesto confronto nella capitale italiana tra loro due, e Rafa conferma nuovamente la sua leadership sulla terra rossa (4-2). Il torneo, e la finale, è stato un spot anche per il nostro paese, siccome in questi giorni ha ospitato più di ventidue mila persone al Foro italico.

Partendo dal primo set, Novak Djokovic nelle prime battute sembra essere più in palla, conquistandosi immediatamente il servizio di Nadal. Ma, portatosi sul momentaneo 2 a 0, il suo vantaggio è durato per circa un minuto perché Nadal è tornato sui suoi passi riuscendo a mantenere il servizio del 2-1 e conquistandosi poi quello di Djokovic. Il risultato è stato in parità fino al 5-5, ove Rafa prende il servizio di Novak per poi arrivare sul 7-5.

Il secondo set viene invece dominato da Novak Djokovic, che ottiene un prezioso break nel terzo game portandolo così sul 3-1 e poi dopo pochi minuti sul 5-1, piazzando un doppio break teoricamente rilevante e mostrandosi uno dei migliori sul rovescio. Si registrano anche tanti errori di Nadal, che soffre terribilmente il pressing di Djokovic per cercare di portarsi a casa il terzo set (finito 6-1) nel minor tempo possibile.

Il terzo set parte con entrambi i tennisti che provano a forzare i loro colpi, pensando più alla forza che alla tecnica. Rimane tutto equilibrato fino al 2-2, quando prima Nadal riesce a mantenere il suo servizio sul 2-3 e poi breakkare a 0 Djokovic portandosi sul 2-4. Il serbo prova ad arginare Rafa, ma il tennista spagnolo vince da qui in poi in scioltezza con il risultato di 6-4.

La finale femminile tra Iga Świątek e Karolina Pliskova viene vinta dalla tennista polacca con il risultato di 2-0 e un sonoro 6-0 6-0 in appena 46 minuti di gioco.