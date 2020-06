Grave incidente per Alex Zanardi, travolto da un camion sulla sua handbike

L’ex pilota di Formula Uno Alex Zanardi, campione del mondo nella competizione Iron man per la categoria disabili 2018, è rimasto vittima di un incidente avvenuto nel comune di Pienza, in provincia di Siena. Travolto da un camion, al moemnto le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

Alex Zanardi stava partecipando ad una manifestazione sportiva, nello specifico una corsa benefica con la sua handbike insieme ad altri ciclisti quando c’è stato l’incidente. L’ex pilota è stato immediatamente trasportato in elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montalcino e la polizia municipale Amiata-Valdorcia.

Da quanto riportano le ultime notizie, le sue condizioni di salute sarebbero serie. Sembra che a dare l’allarme siano stati gli atleti che stavano partecipando alla staffetta insieme a Zanardi. L’incidente è accaduto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Zanardi si trovava in Val d’Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore di “Obiettivo 3”, un progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, al quale partecipano atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Il grave incidente è avvenuto all’incirca intorno alle 17 e verso le ore 18 l’elicottero Pegaso con a bordo Zanardi è atterrato all’ospedale Le Scotte di Siena. In base alla prima ricostruzione della dinamica, la tappa di oggi della manifestazione sportiva prevedeva l’arrivo a Montalcino; sembra che, in un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra, Alex Zanardi abbia perso il controllo del suo mezzo, scivolando nella corsia opposta, dove in quel momento stava sopraggiungendo un camion.

L’ex pilota è arrivato in elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato trasferito in codice 3. Da quanto si apprende, Alex Zanardi avrebbe riportato un politrauma e le sue condizioni, dopo i primi accertamenti, sarebbero state definite gravi. Si attendono accertamenti e sviluppi sulla situazione.