Grande successo per la "Varano Bike 2021" al bosco di Cerano

Si è conclusa nel pomeriggio di ieri 18 aprile la gara di mountain bike presso il bosco di Cerano, in provincia di Brindisi, denominata “Varano Bike Race 2021”. Si tratta di una delle gare MTB di interesse nazionale, che si snoda attraverso gli impervi sentieri dell’area naturalistica che si affaccia sulla costa adriatica.

Un bosco di oltre 1.000 ettari che rappresenta una delle riserve naturali più importanti della Puglia. L’evento sportivo, organizzato dalla ASD Salis Bike di San Pietro Vernotico e approvato dalla Fci, si è svolto secondo le norme imposte dal Dpcm anti-pandemia. Parole d’ordine: distanziamento sociale e mascherina.

Gli atleti sono stati accolti sin dalle prime ore del mattino dal comitato covid per la registrazione attraverso le autocertificazioni, e poi da quello organizzatore che ha distribuito i numeri gara. Erano centinaia gli sportivi che hanno voluto prendere parte alla kermesse sportiva, pronti a darsi battaglia sugli scoscesi sentieri del bosco. L’area di Cerano si trova infatti lungo le sponde del canale “Li Siedi”, un antico corso d’acqua dolce che solca l’entroterra gettandosi poi in mare.

La gara e le classifiche finali

Percorso e ritrovo si sono svolti all’interno della proprietà dell’azienda agricola Marilù di Mariangela Rubino, che ha sempre dimostrato grande attenzione verso questo sport non invasivo e verso i ragazzi che lo praticano. La gara prevedeva un circuito ad anello della lunghezza di 4,8 chilometri per le categorie Amatori e Agonisti. Queste due categorie hanno dato spettacolo sui saliscendi, affrontati a grandissima velocità e con molta tecnica. Il percorso all’interno del bosco di Cerano è uno dei più tecnici presenti in Italia e molto apprezzato dai bikers.

Le iscrizioni alla manifestazione pugliese sono giunte da ogni angolo d’Italia. Lungo tutto il circuito c’erano gli addetti dello staff, che hanno controllato il regolare svolgimento in sicurezza. La prima gara, che ha visto protagonisti gli atleti Amatori, è cominciata intorno alle ore 10:00. La successiva è stata quella degli Agonisti. Tutto l’evento è stato trasmesso in diretta da YetySport, in quanto appunto non era ammessa la presenza del pubblico, questo secondo quanto previsto dalle norme anti-pandemia. Le ultime gare hanno visto la partecipazione dei ragazzi, che hanno effettuato un circuito lungo 3 chilometri e mezzo, anch’esso di spessore abbastanza tecnico.

Sono stati 385 gli atleti e 47 le società presenti. Soddisfatti per l’ottima riuscita, ma anche per il risultato conseguito dall’atleta di casa Luca Bardi, La Mtb San Pietro Salis Bike già pensa all’organizzazione di una gara giovanissimi dai 7-12 anni da svolgersi a San Pietro Vernotico non appena riprenderà l’attività a loro dedicata dalla Fci. Adesso l’appuntamento con la “Varano Bike Race” è per il 2022. Si spera che nella prossima edizione l’emergenza sanitaria per il Covid-19 possa essere terminata, in modo tale che il bosco possa riempirsi nuovamente di pubblico, pronto ad incitare gli atleti.

La giornata si è conclusa con le premiazioni avvenute intorno alle 15:00 del pomeriggio. In ritardo per via della saggia decisione di dividere la prima gara in due e garantire maggiore sicurezza e distanziamento. Le emergenze durante la gara sono state gestite dal servizio di assistenza medica, presente sul posto con due ambulanze, mentre l’ordine è stato tenuto dal personale della Protezione Civile di San Pietro Vernotico e dalla stessa società organizzatrice dell’evento. In volo c’erano tre droni guidati da piloti esperti e sul percorso delle telecamere con ripresa a 360 gradi che hanno immortalato i momenti salienti dell’evento.