Giro d’Italia: arrivano le Alpi, ecco il programma del fine settimana

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Dopo una prima parte di Giro d’Italia abbastanza soporifera, finalmente arrivano le montagne che delineeranno le egemonie della corsa rosa. Tra le tappe di questo fine settimana occhio di riguardo per la 13esima e 14esima tappa con due arrivi in salita che promettono spettacolo. Tra i big molta la curiosità sulla tenuta di Roglic in salita. Vedremo se lo sloveno saprà rispondere agli attacchi di Vincenzo Nibali.