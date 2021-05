Nella giornata di oggi si è tenuta la nona tappa del Giro D’Italia, la competizione ciclistica più importante del Paese e tra le più note al mondo. I corridori hanno percorso i 158 chilometri che separano Castel di Sangro e Campo Felice, entrambe cittadine della provincia dell’Aquila. Purtroppo, durante la corsa, si è verificato uno spaventoso incidente che ha coinvolto il ciclista sloveno, Matej Mohoric. Il corridore, durante una discesa, ha perso il controllo della due ruote ed è stato sbalzato dalla bici.

Mohoric è caduto in avanti, battendo prima la testa a terra e poi la schiena. Il mezzo ha proseguito la sua corsa per qualche metro, prima di spezzarsi in due e andare a finire contro un guard rail. L’incidente non ha coinvolto altri ciclisti. Per qualche istante Matej è rimasto a terra, poi è stato soccorso dall’ambulanza e portato d’urgenza in ospedale. Al momento non sono note le condizioni del ciclista, ma dovrebbe stare bene e in ospedale i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli esami del caso.

Una caduta terribile

Secondo quanto riferiscono i media sportivi nazionali, il ciclista stava tentando la fuga insieme ad alcuni suoi compagni. In un tratto in discesa, lì dove solitamente si va leggermente più veloci, la bici dello sloveno ha perso aderenza al suolo e si è ribaltata. Uno schianto terribile, il cui video sta facendo il giro della Rete.

I compagni di squadra della Bahrain Victorious e gli altri ciclisti sono rimasti di sasso quando hanno visto lo sportivo che veniva sbalzato a terra. Si sono vissuti momenti di grande apprensione, e la tragedia è stata evitata proprio grazie ai dispositivi di protezione individuale indossati dall’atleta.

Nelle prossime ore dovrebbero conoscersi ulteriori dettagli sull’episodio. A breve il team di Matej Mohoric potrebbe informare la stampa sulle condizioni in cui si trova il ciclista. Le conseguenze non dovrebbero essere state comunque gravissime e si spera che lo sportivo possa tornare a gareggiare.