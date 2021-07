Era ricercata in tutta Europa e alla fine è stata arrestata la tifosa che durante la prima tappa del Tour De France 2021 ha provocato la caduta di decine di ciclisti, costringendone alcuni addirittura al ritiro. In quell’occasione la donna, una giovane, mentre la corsa ciclistica passava sulla carreggiata, ha esposto un cartello con su scritta la frase “Allez Opi-Omi”, un messaggio per i suoi familiari scritto in un mix di francese e tedesco che vuol dire pressapoco “vai nonna-nonno”.

Quando la donna si è esposta sulla carreggiata, forse un pò troppo, un ciclista, precisamente il tedesco Sutterlin, ha colpito il cartello. Lo sportivo ha perso il controllo della due ruote ed è caduto per terra. In quel momento i ciclisti procedevano in gruppo, per cui la caduta del tedesco ha innescato una serie di cadute a catena, tanto che ben 21 ciclisti sono rimasti feriti in modo serio, per cui si sono ritirati dalla corsa. Adesso la donna rischia davvero grosso.

Multa da 1.500 euro e carcere

Per il momento la donna dovrà pagare 1.500 euro di multa. Una sanzione salatissima, a cui si potrebbe anche aggiungere la reclusione in carcere se il ciclista Sutterlin deciderà di denunciarla. Intanto la signora è stata fermata. La tifosa è accusata di “lesioni involontarie e violazione dell’obbligo di rispetto di sicurezza e prudenza”.

La zona dell’incidente è stata descritta come un vero e proprio fronte di guerra, dove almeno una cinquantina di ciclisti giacevano per terra, chi dolorante, chi ferito. Come già detto moltissimi di loro sono stati costretti a ritirarsi dal Tour, circostanza che ha causato anche danni di non poco conto alle squadre presenti in gara.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sull’episodio accaduto al Tour De France nella prima tappa. Intanto la kermesse sportiva prosegue, e in questi giorni ci sono state altre cadute, alcune davvero molto brutte. Oggi si è corsa la sesta tappa da Tours a Chateauroux. Il percorso era lungo 160,6 chilometri.