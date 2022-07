Finale Volley Nations League: Italia batte il Brasile 3-0

Cosa ne pensa l’autore

Manuela Mariani - L'Italia ha iniziato subito agguerrita lasciando poco spazio alle avversarie, che hanno fatto qualche errore di troppo. Gabi la migliore giocatrice al mondo, ha provato a smuovere le sue compagne, ma non c'è riuscita, come l'allenatore del Brasile con qualche cambio. I set sono stati combattuti con bellissime azioni da entrambe le parti, uno spettacolo vero. L'Italia si è portata a casa per la seconda volta il trofeo meritato, dopo un lungo percorso.