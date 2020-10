Federica Pellegrini positiva al Coronavirus

Federica Pellegrini, premiata nuotatrice italiana, ha raccontato ai suoi follower di avere il Covid; la bella trentadueenne avrebbe fatto il test dopo aver riscontrato alcuni sintomi riconducibili alla malattia, tra cui dolori muscolari e mal di gola. Durante la story di Instagram, nella quale appare con gli occhi gonfi dal pianto, confida la sua tristezza: la sportiva, infatti, non potrà partecipare ad un’importante gara che si terrà la prossima settimana a Budapest.

“Buonasera a tutti, scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto una brutta notizia“, inizia così la comunicazione di Federica Pellegrini. “Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori e tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola“, continua, spiegando di aver ritenuto opportuno di fare il tampone per la ricerca del Covid.

“Sono positiva al Covid” precisa la sportiva, senza negare il suo grande dispiacere. Come lei stessa spiega, infatti, il prossimo lunedì sarebbe dovuta partire per raggiungere la sua squadra, gli Aqua Centurions, a Budapest. Essa rappresenta una delle dieci squadre, l’unica italiana, che fanno parte dell’International Swimming League ed è capitanata proprio dalla Pellegrini.

“Avevo molta voglia di tornare a gareggiare” confida Federica visibilmente dispiaciuta dalla notizia emersa dal tampone. La stessa evidenzia l’impegno che aveva contraddistinto i suoi ultimi allenamenti, nella speranza di ricominciare a gareggiare in una stagione normale, esclamando: “E invece niente, ci fermiamo di nuovo“.

La campionessa olimpica cerca di ritrovare il sorriso, anche prendendosi in giro: “Non so se ridere o piangere, anche se come si può vedere ho pianto fino ad ora“. Infine afferma di impegnarsi a cercare di prendere il lato positivo di questa nitizia anche se, da sua stessa ammissione, al momento fatica a trovarne uno. Salutando i suoi follower, Federica, dice di prepararsi per i prossimi giorni che passerà a casa in quarantena, ironizzando con un “Yeahhh“.