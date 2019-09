Europei volley: l’Italia batte la Turchia 3-0 e va ai quarti

Grazie a una prestazione incoraggiante l’Italia supera di autorità l’insidiosa Turchia con un perentorio 3-0 e approda tra le migliori otto della rassegna continentale. I ragazzi di Blengini sono stati bravi a non sottovalutare un avversario che è di seconda fascia ma si presentava compatto e con alcune individualità come l’opposto Lagumdzija che a soli 20 anni si è imposto all’attenzione internazionale come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo.

L’Italia si presenta in campo non nele migliori condizioni: Pippo Lanza è fuori gioco per il resto del torneo per un infortuniio muscolare, e un virus gastrointestinale ha delibitato alcuni azzurri tra cui Giannelli, Zaytsev e Colaci con quest’ultimo che lascia spazio a Balaso nel ruolo di libero. Blengini schiera dunque Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Piano ed Anzani centrali, Juantorena e Antonov schiacciatori di banda e Balaso libero.

Nel primo set gli azzurri faticano a far emergere la propria superiorità tecnica commettendo molti errori al servzio e con Zaytsev che mostra di risentire pesantemente dei problemi fisici. Lo Zar non riesce ad entrare in partita, subisce quattro muri dai turchi e viene sostituito da Nelli. Il punteggio resta in equilibrio fino alle fasi finali della frazione quando è proprio Nelli con due aces consecutivi a realizzare il break decisivo per il 25-22.

Il secondo set vede l’Italia ingranare subito la marcia e staccare la Turchia fino al 16-9: Nelli si prende la scena in attacco ma Giannelli riesce a trovare un buon contributo anche dai centrali in particolare con i primi tempi di Anzani. Il set prosegue senza scossoni a favore dell’Italia che tiene a distanza gli avversari fino al 25-18 finale. Unico brivido l’uscita temporanea di Juantorena per un risentimento alla schiena, sostuito da Lavia.

Osmany però tiene duro e si ripresenta in campo anche all’inizio del terzo set. Giannelli distribuisce il gioco in maniera equilibrata trovando adeguata risposta da tutte le sue bocche da fuoco. Gli azzurri scappano sul 15-9, non si scompongono di fronte al tentativo di ritorno dei turchi sul 16-15 e infiilano un nuovo parziale decisivo di 5-1 chiudendo l’incontro con il 25-21 finale.

Per l’Italia buona prova d’insieme con note di rilievo per Nelli con 14 punti e Anzani autore di 12 punti e con l’83% in attacco. Nei quarti ritroverà la Francia che a sua volta si è sbarazzata agevolmente della Finlandia. Sarà una sfida molto difficile e per superare l’ostacolo e centrare la semifinale Blengini dovrà poter far affidamento sul pieno recupero fisico dei suoi ragazzi, in particolare su Zaytsev.