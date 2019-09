Europei: Italvolley a sprazzi batte 3-1 la Romania

Sulla scia di quanto già accaduto con Portogallo e Grecia, l’Italvolley anche contro la modesta Romania vince ma gioca a tratti con il freno a mano tirato, indice di una condizione fisica e tecnica ancora approssimativa.

Blengini schiera come formazione titolare Giannelli in palleggio, Zaytsev opposto, Lanza e Juantorena schiacciatori, Anzani e Piano centrali, libero Colaci. Inizio sonnolento degli azzurri che giochicchiano fino al 10-10 per poi prendere confidenza con il match: alcuni attacchi di Zaytsev e Lanza favoriscono l’allungo italiano fino al 21-15 , poi completato da tre aces di Nelli.

Nel secondo set l’Italia decide di partire più forte e fin dall’inizio si porta in vantaggio fino al 10-5. Giannelli distribuisce soprattutto verso i martelli con Zaytsev e Osmany Juantorena che salgono in cattedra, ma anche Pippo Lanza riesce ad attaccare con un interessante 75%. L’Italia mette in fila altri quattro servizi vicenti con Nelli e Giannelli e il set si chiude con un comodo 25-14.

Nel terzo set l’Italia si addormenta: cala l’intensità del servizio azzurro e la Romania riesce a gestire il cambiopalla con maggiore effiacia prendendo fiducia e riuscendo a conquistare il parziale per 25-23.

Blengini rischiama a una gestione più ordinata delle varie fasi di gioco e i suoi ragazzi dimostrano di receprire il messaggio nel quarto set. Zaytsev e compagni si portano in vantaggio subito per 8-2 grazie anche a due aces di Candellaro (entrato al posto di Anzani) per poi aggiudicarsi la vittoria con un agevole 25-14 finale.

L’Italia si è dimostrata efficace al servizio con 15 aces e a muro, con 9 punti in questo fondamentale. Ottime percentuali anche in attacco con il 61% e una buona efficacia in attacco da parte di tutti gli azzurri anche se l’avversario non trascendentale non deve indurre a facili entusiami. Ivan Zaytsev con 27 punti è stato il miglior marcatore dell’incontro. Da martedì contro la Bulgaria di Sokolov comincia il vero europeo.