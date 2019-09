Europei: gli azzurri cedono per 3-1 alla Francia

A Montpellier l’Italia subisce la prima sconfitta dell’Europeo dai padroni di casa della Francia nello scontro diretto per il primato del girone. Una battuta d’arresto comunque indolore perchè maturata con la certezza di aver già conquistato l’accesso agli ottavi di finale e utile per prendere le misure ad un avversario che gli azzurri potrebbero di nuovo trovarsi ad affrontare nei quarti di finale in una partita dal peso specifico ben più importante di quella odierna.

Blengini all’inizio schiera Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Antonov e Juantorena schiacciatori, Candellaro e Piano centrali, Colaci libero. Primo set condotto a strappi dalle due formazioni con L’Italia che parte forte fino a prendere un vantaggio di 13-9 subito rintuzzato dai transaplini. Si procede poi a bracetto fino al 21 pari, quando Zaytsev subisce due muri punto consecutivi e commette un errore sparando fuori nella vana ricerca delle mani del muro avversario. L’opposto francese Boyer con un efficace mani-fuori chiude la frazione sul 25-22.

Nel secondo set l’Italia riesce a difendere meglio e, trascinata da 3 muri di Candellaro e dalle giocate di Juantorena, prende un consistente vantaggio sul 16-9 che riesce a gestire fino alla fine nonostante un tentativo francese di ritorno: un ace di Juantorena conclude sul 25-22 il secomdo parziale a favore degli azzurri.

Nella terza frazione l’Italia sembra poter dare una svolta al match a proprio favore sul 17-15 ma in quel momento la Francia impone una striscia di 5 punti consecutivi che cambiano le sorti dell’incontro: il muro transalpino prende le misure di Antonov che viene sostiuito da Lanza e anche i terminali d’attacco azzurro più effiaci, Zaytsev e Juantorena faticano a passare con continuità. Sorretta dal tifo del proprio pubblico la Francia si esalta e chiude il set a propro favore sul 25-21.

Il quarto set viene condotto dall”Italia fino al 18-15 con Lanza che sembra riuscire a sbloccarsi con una serie di tre attacchi in parallela. Ma è solo un’illusione: i centrali francesi con il muro e i primi tempi fanno la voce grossa, ribaltando il punteggio fino al 25-22 finale.

Gli azzurri hanno sofferto una squadra che ha nell’effiacia dei fondamentali di muro e difesa il suo punto di forza. La prestazione dei centrali francesi Le Goff e Chenyzee autori rispetivamente di 14 e 13 punti è stata di gran lunga superiore ai pari ruolo italiani. A ciò si deve aggiunge la prestazione solo normale di Zaytsev e Juantorena. Ma l’Italia per essere competiva ai massimi livelli avrà bisogno dello Zar e di Osmany in grande spolvero.