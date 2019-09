L’Italia ottiene la quarta vittoria in questo europeo riuscendo a domare in quattro set la temibile Bulgaria di Sokolov, in un incontro che i ragazzi di Blengini sono stati bravi a portare dalla loro parte dopo un inizio complicato.

La formazione azzurra parte con Giannelli al palleggio, Zaytsev opposto, schiacciatori Antonov e Juantorena, centrali Anzani e Piano, libero Colaci. Primo set che vede la Bulgaria in cattedra a prendere un buon vantaggio (9-3) grazie a una maggiore incisività al servzio che crea problemi alla ricezione italiana. Gli azzurri si riavicinano fino al 17-16 grazie a Matteo Piano autore di un paio di buoni muri. Ma tre aces di Sokolov ristabiliscono le distanze a favore della Bulgaria che si aggiudica il parziale per 25-22.

Secondo set molto equilibrato con le due squadre che procedono a braccetto fino al 16 pari, quando Ivan Zaytsev con un paio di contrattachi sigla il primo break azzurro sul 19-16. I bulgari però regiscono prontamente portandosi di nuovo in scia sul 24-23 prima del decisivo attaco in mani-fuori dello Zar.

Terzo set sulla falsariga del precedente fino al 16 pari quando gli azzurri siglano un parziale decisivo di 6-1 grazie a tre muri consecutivi di Piano, un ace di Antonov, e gli attacchi di Giannelli e Zaytesv. Il set si conclude a favore degli azzurri con il punteggio di 25-21.

Nel quarto set non c’è storia. La Bulgaria accusa il colpo mentre gli azzurri prendono fiducia e fanno vedere anche delle giocate spettacolari sia in difesa che in attacco. L’Italia doppia gli avversari sul 18-9 e poi amministra il largo vantaggio portando a casa la vittoria con il punteggio di 25-17.

Per l’Italia sugli scudi Zaytesv con 21 punti e un eccellente 73% in attacco. Altrettanto brillante Osmany Juantorena: per lui 20 punti e 66% in attacco. Di riilievo anche la prestazione di Matteo Piano con 7 muri punto. Ora gli azzurri sono attesi dai padroni di casa della Francia: un match che vale il primato del girone.