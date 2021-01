Del Monte Coppa Italia: quarti di finale tra Leo Shoes Modena e Vero Volley Monza

Al Pala Panini di Modena si sono giocati i quarti di finali della Coppa Italia tra Leo Shoes Modena e Vero Volley Monza. Gli arbitri del match sono stati Santi e Braico.

L’allenatore di Leo Shoes Modena, Giani, ha messo in campo Christenson, Petric, Stankovic, Vettori, Mazzone, Lavia, libero Grebennikov.

Ecchelli, allenatore di Vero Volley Monza, ha schierato Orduna, Lagumdzija, Donovan, Galassi, Beretta, Davyskiba libero Federici.

Nel primo set, dopo un parziale di 0-2 per Monza, Modena con un mani out di Vettori va sul 3-4. Il parziale continua con Lavia che sigla il pareggio (6-6). Mazzone con un attacco out porta il punteggio sull’8-10, mentre un errore di Donovan pareggia e Modena va sul 10-10. Modena con una pipe di Petric sigla il break del 16-15, mentre Mazzone con un ace allunga sul 20-17. Monza ritorna in parità grazie ad un errore di Vettori con il punteggio di 22-22. Il set continua in equilibrio fino al 24-24, si va ai vantaggi. Il parziale lo vince Modena 28-26.

Nel secondo set dopo un parziale di 2-0 con un ace di Mazzone, i canarini continuano l’allungo e si portano sul 6-3. Monza è in sofferenza e non riesce a macinare punti. Modena con un primo tempo e un ace di Stankovic sigla il 11-6, mentre Galassi con due ace porta Monza sul 14-11. I canarini continuano l’allungo e con una diagonale vincente Petric sigla il 20-13. Sul 22-15 Lavia si fa male ed entra in campo Rinaldi che sigla il 24-16. Il set finisce 25-17.

Nel terzo set Modena parte in attacco e va sull’8-4 con un primo tempo di Stankovic. Monza con un ace di Davyskiba sigla la parità del 12-12, ma un ace di Petric porta i canarini sul 15-12. Una pipe di Petricsigla il 18-14, ma un mani fuori di Lagumdzija Monza va sul 21-19. Il set continua con Monza che cerca di vincere il set e con un ace ed un errore di Vlad va sul 24-23. Rinaldi sbaglia la battuta e si va ai vantaggi con il punteggio di 24-24. Il parziale finisce 26-24.