Coppa Italia volley: Piacenza batte Trento 3-0

Al Pala Eur di Roma si è giocata la finale di Coppa Italia Delmonte tra Itas Trentino volley e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli arbitri del match sono stati Zavater e Puecher.

L’allenatore dell’Itas Trentino volley Lorenzetti schiera: Michieletto, Lavia, Kaziyski, D’Heer, Podrascanin, Sbertoli, libero Laurenzano.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza allenata da Botti mette in campo: Simon, Leal, Romanò, Lucarelli, Gironi, Brizard libero Scanferla.

Il primo set parte in equilibrio fino al 6-6, poi Piacenza allunga sul 9-7. Il parziale continua con i piacentini in avanti 13-9, ma Trento con Kasiynski ritorna in parità sul 15-15. Piacenza non molla e grazie a Leal va sul 18-15, mentre Michieletto sigla il 21-19. Brizard fa il muro del 23-20 mentre Piacenza annulla il primo set ball del 24-22. Il set finisce 25-22.

Nel secondo set dopo il parziale di 4-0, Kasiysky sigla il 4-1. Il set continua con Piacenza in avanti 7-3grazie a Romanò, ma Kasiysky accorcia le distanze e porta i trentini sull’8-4. Gli emiliani siglano il 10-5 con un ace, ma Kasiyski ritrova il punto del 11-7 e da coraggio alla sua squadra per non mollare. I trentini, infatti, grazie a Lavia e Podrasscanin sul 14-10. Piacenza continua ad attaccare e si porta sul 18-13 con Leal che è on fire. Lavia con una pipe sigla il 20-17, ma Lucarelli con un ace porta i piacentini sul 22-17. Simon con un muro porta i suoi al set ball, il parziale finisce 25-17 con Leal.

Nel terzo set dopo l’1-1 un ace di Simon porta gli emiliani sul 3-1. Kaziysky porta il parziale in equilibrio sul 7-7, ma un primo tempo di Simon Piacenza allunga sul 11-9. Il set continua con un ace si Simon che sigla il 13-10, Trento con un muro su Romanò si porta sul 17-15. Il parziale continua Sul 17-16 l’allenatore di Piacenza chiede il time out e al rientro Lavia sigla il 19-17. Piacenza non demorde e vola sul 22-19 con un attacco di Leal, mentre un muro di Trento accorcia sul 23-21. Il parziale finisce 25-23.