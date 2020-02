Coppa Italia volley femminile: Busto Arsizio vince 3-0 contro Monza

Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è giocata la seconda semifinale di Coppa Italia di volley femminile tra E-work Busto Arsizio e Saugella Monza.

La E-work Busto Arsizio, allenata da Lavarini, è scesa in campo con Orro, Lowe, Herbots, Bonifacio, Gennari, Washington e Leonardi nel ruolo di libero. Invece Parisi, allenatore di Saugella Monza, ha schierato Orthmann, Danesi, Plummer, Mariana, Heyrman, Di Iulio e come libero Parrocchiale.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2, poi le bustocche si portano in avanti sul 6-3 con Bonifacio. La neo arrivata Plummer accorcia le distanze e porta Monza sul 9-8. Un muro di Bonifacio sigla il 12-8, ma Plummer risponde e segna il 12-9.

Sul 16-11, Parisi chiama il time out; al rientro, le farfalle allungano sul 18-13. Herbots sigla il 21-14, ma Mariana replica e porta Monza sul 23-15. Il set ball con il punteggio di 24-15 lo segna l’incontenibile Herbots, Orro lo annulla, ma Lowe chiude il parziale 25-16.

Il secondo set inizia in equilibrio fino all’11-11. Poi Plummer porta in avanti Monza che va sull’11-13. Gennari su ricezione di Herbots sigla il 13-13. Le due squadre continuano a giocare punto a punto fino al 17-17. Poi le bustocche allungano sul 19-17 con Lowe e così Parisi chiama il time out; al rientro, Orro sigla un ace e le farfalle vanno sul 20-17. Un muro di Plummer accorcia il punteggio sul 23-21 e Lavarini chiede il time out. Washington chiude il set 25-21, portando la sua squadra sul 2-0.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 3-3, poi Busto Arsizio prova ad allungare con un muro di Washington che porta il punteggio sull’8-5. Orthmann sigla il 9-8, ma un muro di Bonifacio riporta le bustocche sull’11-8. Skorupa entra per Di Iulio e il set prosegue con le farfalle in avanti sul 16-11 grazie a Lowe. Monza a fatica accorcia con Heyrman che sigla il 17-16, ma un pallonetto di Plummer porta il punteggio sul 18 pari.

Le farfalle continuano a macinare punti e grazie a Lowe vanno sul 23-19. Skorupa sorprende Gennari e sigla il 23-20. Bonifacio segna il 24-20, Danesi annulla il primo set ball, mentre Orthmann annulla il secondo, poi Lowe chiude il set 25-22 e porta la sua squadra in finale.