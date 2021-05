Secondo la classifica pubblicata dalla rivista Forbes, è stato Conor McGregor lo sporitvo più pagato al mondo nel 2020. Il lottatore irlandese 32enne conquista il podio incassando ben 180 milioni di dollari nonostante abbia partecipato lo scorso anno a soli due incontri. Forbes rivela che gran parte dei quali raggiunti grazie ad oculati investimenti finanziari, tra cui la vendita del suo marchio di whiskey Proper No. Twelve.

Il secondo e terzo posto del podio sono stati invece conquistati da due calciatori, e sono occupati rispettivamente da Lionel Messi, 33enne argentino il cui contratto con il Barcelona è in scadenza a giugno e che ha incassato 130mila dollari nello scorso anno, e Cristiano Ronaldo, attaccante juventino di 36 anni che ha guadagnato 120 milioni.

Appena fuori dal podio troviamo due atleti statunitensi: il giocatore di Football Americano Dak Prescott, quarterback dei Cowboys, ed il giocatore di basket dei Lakers LeBron James, che rispettivamente hanno incassato 107,5 e 96.5 milioni di dollari. In sesta posizione si classifica nuovamente un calciatore, il brasiliano Neymar, con 96 milioni.

Al settimo posto il tennista 39enne Roger Federer, che ha ottenuto 90 milioni di dollari nonostante l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi da tennis per gran parte del 2020. Anche in questo caso fondamentale la sponsorizzazione con marchi come Rolex, Credit Suisse ed Uniqlo.

Lo segue il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, che torna nella classifica per la seconda volta dopo aver conquistato la decima posizione nel 2017. Un congruo aumento di incassi per l’atleta britannico, che supera i 46 milioni di incasso del 2017 raggiungendo nel 2020 la ragguardevole cifra di 82 milioni.

La top 10 si conclude con altri due atleti statunitensi: il Quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, giocatore di Football 43enne fresco di vittoria del suo settimo Super Bowl che ha guadagnato 76 milioni, ed il giocatore di Basket dei Brooklyn Nets Kevin Durant con 75 milioni di dollari.