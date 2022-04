Al PalaTrento si è giocata il match di volley Champions League valevole per la finale tra l’Itas Trentino Volley e Sir Safety Conad Perugia. Gli arbitri sono stati Cambré e Cesare.

Lorenzetti alennatore della Itas Trentino Volley ha messo in campo: Kasiyski, Sbertoli, Michieletto, Lavia, Podrascanin, Lisinac, Libero Zenger.

Grbic allenatore di Sir Safety Conad Perugia ha schierato: Giannelli, Anderson, Solè, Leon, Rycklicki, Plotnytskyi libero Colaci.

Il primo set inizia sul 2-2 con una pipe Michieletto, mentre Perugia va sul 5-7 con una diagonale Rychlicki. Trento accorcia le distanze con Lavia che sigla il 9-10, poi va sul 15-15 con un ace di Michieletto. Il parziale continua punto a punto fino al 20-20, poi Lavia segna il 23-21 Lavia. Il set si chiude sul 25-21 con un ace di Michieletto.

Il secondo set inizia in equilibrio fino al 3-3, poi Kaziyski sigla il 5-3. Perugia prima con un ace di Leon va sul 5-5, poi sul 6-10 con una parallela di Anderson. Trento con una diagonale di Lavia si porta sul 10-12, mentre un mano out Leon porta i perugini sul 13-17, che con Anderson volano sul 16-21. Un muro di Podrascanin sigla il 21-24, ma un errore di Kaziyski chiude il parziale sul 21-25.

Il terzo set inizia con un parziale di 4-0 per Trento, ma Perugia reagisce con Solè che sigla il 6-3.. Il set prosegue con un ace di Sbertoli che sigla l’11-5, mentre Leon accorcia il punteggio portando gli umbri sul 13-8. Con un muro di Podrascanin i trentini volano sul 17-11, mentre Ricci con un mano out sigla il 19-15.Trento non molla e con un muro di Lavia va sul 22-15, ma una pipe di Anderson porta Perugia sul 24-16. Il parziale si chiude 25-16 con Kasiyski.

Il quarto set parte in equilibrio fino al 5-5, poi un mano out e il muro di Michieletto i trentini vanno sul 7-8. Perugia non demorde e va prima con un ace di Leon sul 11-13, poi con un ace di Anderson sul 14-19. Un muro di Podrascanin sigla il 18-21, ma un mano out di Anderson porta Perugia sul 19-23. Il parziale si chiude 20-25.

Tie break dopo un parziale di 0-2 con Andeerson, un ace di Podrascanin sigla il 2-2. Il set continua in equilibrio fino al 11-11, ma una Perugia combattiva chiude il set 13-15.

Golden set dopo un parziale di 2-0 con Michieletto, Trento continua la sua corsa e con Lavia va sul 7-2. Un ace di Leon accorcia sul 8-4, ma Sbertoli di seconda intenzione porta i trentini sul 11-6. Leon con un mano out e un attacco accorcia il punteggio sul 12-10, Lorenzetti chiede il time out per dire a Michieletto di chiudere il cambio. Il set continua con Perugia che ritorna in equilibrio sul 14-14 con un ace di Leon Il set si chiude 17-15 con un errore di Rychlicki.