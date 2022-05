Champions League volley: Conegliano-Vakifbank 1-3

Ascolta questo articolo

All’Arena di Stozice si è disputata la finale di Champions League di pallavolo tra Imoco volley Conegliano e Vakifbank Volley. Gli arbitri del match sono stati Ivanov Krticka.

Santarelli allenatore dell’Imoco volley Conegliano ha messo in campo: Wolosz, De Kruijf, Egonu, Plummer Sylla, Folie, libero De Gennaro.

Guidetti allenatore del Vakifbank volley ha schierato: Haak, Bartsch, Ozbay, Hackley, Braga Guimares, Ogbogu, Gunes, libero Aykac.

Nel primo set dopo un parziale di 0-3 per le turche, Conegliano pareggia con Egonu. Il set continua in equilibrio fino al 8-8, poi le venete volano sul 13-9. Guidetti chiama time out e al rientro Egonu sigla il 15-13. Vakifbank allunga prima sul 18-17, poi sul 21-22 con un errore di Conegliano. Il primo set si conclude 21-25 con Gabi.

Il secondo parziale inizia in equilibrio fino al 3-3, poi un pallonetto vincente di Bartsh porta il Vakifbank sul 6-8. Conegliano accorcia con Egonu prima sul 8-13, poi sul 12-14 con un ace di Egonu. Il set continua con Plummer che sentenzia il 16-16, poi Haak sigla il 17-20. Un ace di Egonu porta le venete sul 21-24, ma il servizio errato di Egonu regala la vittoria alle turche con il punteggio di 21-25.

Nel terzo set dopo il 1-1, Egonu sigla il 3-2. Il parziale continua Egonu che sigla il 8-6, poi sul 10-12 Santarelli chiede il time-out. Al rientro non cambia nulla, il Vakifbank vola sul 11-15, Santarelli chiama di nuovo il time out e Egonu sigla il 14-16. Conegliano grazie ad un primo tempo di Folie ritorna in equilibrio, che dura fino al 20-20. Le venete si riscattano e vincono il parziale 25-23.

Il quarto parziale inizia sul 5-2 per le venete, ma Gabi la migliore in campo sigla il 9-6. Un ace di Ozbay che porta le turche sul 10-10, mentre Egonu sigla il 12-11. Il set continua in equilibrio fino al 17-17, poi le turche mettono la marcia e con un attacco di Gabi volano sul 18-23. Egonu dopo uno scambio lunghissimo sigla il 21-24, ma Gabi sentenzia la fine del set e la vittoria della Champions.