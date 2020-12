Champions League volley, 2020/2021: Busto Arsizio vince 3-2 contro Rzeszow

Al palazzetto di Scandicci si è giocata l’ultima partita di Champions di volley femminile della Pool A tra Developres SkyRes Rzeszow e Unet E-Work Busto Arsizio. Gli arbitri del match sono stati Sikanjic e Lecourt.

Antiga, l’allenatore di Developres SkyRes Rzeszow ha messo in campo Polanska, Efimlenko, Kaczmar, Van Ryk, Blagojevic, Lazic, libero Krzos.

Fenolio, allenatore di Unet E-Work Busto Arsizio, ha schierato in campo Poulter, Gennari, Gray, Olivotto, Mingardi Stevanovic, libero Leonardi.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 5-5 con una pipe di Lazic, poi un mani out di Mingardi porta il punteggio sul 5-7. Lazic sigla l’8-11, mentre Gray l’11-14. Il set continua con un mani out Blagojevic che porta il punteggio sul 13-17. Mingardi sigla il 15-20, mentre un muro di Gennari il 16-22. Il parziale si conclude a 17-25 con Gray.

Nel secondo set dopo un parziale di 0-3, Efimienko sigla il 5-5. Le bustocche voglio vincere e con un attacco di Mingardi vanno sul 6-8, poi con un mani out di Gennari si portano sul 11-14. Resovia non molla e con un primo tempo di Efimienko vanno sul 17-18. Stevanovic sigla il 20-22, mentre un primo tempo di Blagojevic accorcia il punteggio sul 22-24. Gray chiude il set a 22-25.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 4-4 con un muro di Stevanovic. Un errore al servizio di Busto regala il 6-8 a Resovia, ma Mingardi trova il pareggio del 8-8. Il parziale continua in equilibrio fino al 10-10 con Razinska. Blagojevic sigla il 16-11, Mingardi il 18-14. Resovia vola sul 20-16 Rasinska, Mingardi accorcia il punteggio sul 22-18. Il parziale si conclude 25-19 con un ace di Polanska.

Il quarto set parte in equilibrio fino al 9-9, ma Resovia con Lazic vola sul 14-11. Busto contro attacca e con un mani out di Mingardi accorcia il punteggio sul 17-15. Un muro di Stevanovic porta le farfalle sul 19-18, ma Resovia vuole riaprire il match e grazie a Rasinska va sul 22-19. Gray sigla il 24-21 e il set finisce 25-22.

Il tie break inizia con un parziale di 2 0, Busto risponde con Gray e va sul 4-2. Una pipe di Rasinskadi porta Resovia sul 7-5, mentre un ace di Stevanovic sigla il pareggio del 10-10. Un mani out di Gray porta il punteggio sul 11-13, ma la stessa Gray con un attacco out riporta il punteggio sul 13-13. Lazic sigla il 14-14 con un mani out. Il parziale si chiude sul 14-16 con un muro di Mingardi.