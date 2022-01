Adesso è ufficiale. Il tennista serbo e numero uno al mondo, Novak Djokovic, non parteciperà agli Australian Open in partenza il 17 gennaio prossimo. La decisione è arrivata in queste ultime ore dal Governo di Canberra. Secondo quanto si apprende il Governo federale ha cancellato il visto dello sportivo. L’Esecutivo ha motivato la decisione: Djokovic, non vaccinato contro il Covid, rappresenterebbe un pericolo per la salute pubblica. La sospensione del visto è stata firmata dal ministro per l’immigrazione, Alex Hawke.

Nella giornata di ieri il tennista si era anche allenato. Fino ad ora non era arrivata una decisione da parte del Governo, che ha esaminato tutta la documentazione consegnata dai suoi legali. In un primo momento il suo visto era stato sbloccato e il tennista ha dovuto effettuare anche la quarantena, prevista dalle regole federali australiane. Djokovic aveva presentato una esenzione medica, regolare, nella quale si riferiva che il campione avesse contratto il Covid lo scorso 16 dicembre.

Djokovic rischia il carcere

“Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga protetto. Questo è ciò che il ministro sta facendo oggi nel compiere questa azione. Le nostre forti politiche di protezione delle frontiere hanno mantenuto gli australiani al sicuro, prima del COVID e ora durante la pandemia. A causa dei previsti procedimenti legali in corso, non fornirò ulteriori commenti” – questo il commento del Premier australiano, Scott Morrison.

Adesso i legali del campione dovranno presentare immediatamente ricorso, ma la decisione dell’Esecutivo sembra essere ormai definitiva. Nelle scorse ore era stato definito anche il tabellone, con Djokovic che avrebbe dovuto giocare il primo turno degli Open contro l’altro serbo Miomir Kecmanovic.

Djokovic rischia anche l’arresto. Il campione comunque sarà ascoltato dai funzionari dell’immigrazione nella giornata di domani. Le possibilità di partecipare al primo Slam della stagione sembrano ormai essere nulle. Entro poche ore il tennista potrebbe dover essere costretto a lasciare l’Australia.