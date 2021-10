Argentina, giocatore di rugby muore dopo uno scontro con l’avversario

Può capitare che, durante le partite in campo, ci siano dei contrasti o che i giocatori vadano incontro a malesseri per cui si accasciano al suolo. Durante gli ultimi Europei, è accaduto a Eriksen, calciatore della Danimarca, mentre in una partita di pallavolo a Bovolenta, la cui morte ha scosso tutti. Un’altra tragedia è avvenuta nel campo di rugby in Argentina dove, in seguito a uno scontro in mischia con un avversario, a perdere la vita è stato un giovane rugbista di 28 anni.

La tragedia è avvenuta nel match di sabato 2 ottobre nel pomeriggio quando vi è stata la sfida Hurling Club e Sitas di rugby. Proprio l’Hurling Club, ma anche tutto il mondo del ruby, piange ora Lucas Pierazzoli morto per uno scontro testa contro testa con un avversario che per lui si è rivelato fatale.

Non appena successa la tragedia, i soccorsi sono stati tempestivi con i medici immediatamente intervenuti davanti agli spettatori esterrefatti. Il giovane non si è mai ripreso, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per rianimarlo, provandoci per circa 40 minuti per poi trasportarlo in ambulanza all’ospedale Posadas. Il giovane aveva anche le vertebre fratturate, il midollo compromesso e la sua respirazione avveniva sotto ventilazione superficiale.

Pierazzoli era cerebralmente morto e, soltanto, qualche ora fa, si è data la notizia del suo decesso. La Federazione Argentina di rugby si dice profondamente scossa e ha diramato il seguente messaggio di cordoglio: “La Unión Argentina di rugby dice addio con profondo dolore a Lucas Pierazzoli, giocatore di prima divisione dell’Hurling. La nostra istituzione accompagna la famiglia, gli amici e le persone care in questo triste momento”.

Lo ricordano come un giovane appassionato di questo sport e molto stimato, non solo dai compagni in campo, ma anche dagli stessi avversari. Un incidente che purtroppo ne ricorda un altro, ovvero quello accaduto a Jerònimo Bello, che militava nella SIC, il quale in una mischia in campo ha subito lo spostamento di due vertebre per cui è finito sulla sedia a rotelle per poi morire due anni fa all’età di 27 anni.