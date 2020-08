Alex Zanardi, miglioramenti significativi: il nuovo comunicato

L’ospedale San Raffaele di Milano ha rilasciato un comunicato ufficiale che sta infondendo ottimismo sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. Il campione paraolimpionico, infatti, sta lottando con la forza di un leone e le cure intensive a cui è sottoposto cominciano a dare i primi segnali positivi.

Il comunicato non entra nel dettaglio della questione, ma fa sapere che la situazione è in netto miglioramento e ci sono buone possibilità di sperare in una lenta ma costante ripresa. I fan del pilota hanno appreso la notizia con molto entusiasmo, sempre vicini a Zanardi, soprattutto in questo momento così difficile per lui.

Alex Zanardi, il comunicato sulle sue condizioni di salute

Zanardi è stato vittima di un tremendo incidente a Siena, le sue condizioni sono subito parse disperate, nonostante ciò il pilota ha continuato a combattere la sua ennesima battaglia e ora le parole che si leggono nello stralcio diffuso dal San Raffaele sembrano dimostrare quanta forza e determinazione abbia: “Ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio”.

Il pilota ed ex conduttore è in cura presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione capitanata dal Professor Luigi Beretta ed è sottoposto a cure semi-intensive: la situazione rimane comunque delicata, ma l’equipe medica sta svolgendo un lavoro ottimale per fa sì che tutto vada per il verso giusto.

Era il 19 giugno quando a Siena Zanardi ebbe un tragico incidente in handbike. Fu immediatamente trasportato in elicottero all’ospedale Le Scotte nel senese e dopo vari interventi, trasferito presso la struttura Villa Berretta, a Lecco, dove avrebbe dovuto affrontare un percorso di riabilitazione per una lenta ma costante ripresa. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente e si è reso necessario il trasferimento al San Raffaele di Milano, dove ha subito un ulteriore intervento molto delicato.