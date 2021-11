A1 femminile: Casalmaggiore vince 3-0 contro Vallefoglia

Al Palaradi di Cremona si è disputata l’anticipo della 7° giornata di A1 femminile tra VBC Trasporti P. Casalmaggiore e Megabox Ondulati Savio. Gli arbitri del match sono stati Mattei Papadopol.

VBC Trasporti P. Casalmaggiore allenata da Volpini è scesa in campo con: Malual, Braga, Zambelli, Bechis Shcherban, Guidi libero Carducci.

Megabox Ondulati Savio allenata da Bonafede è scesa in campo con: Berasi, Kosheleva, Mancini, Bjelica, Newcombe, Jack-kisal, libero Cecchetto.

Nel primo set dopo un parziale di 4-0 per Casalmaggiore, Bonafede chiama il time out, al rientro Bjelica sigla il 5-1. Il set continua con le lombarde in avanti prima sul 8-1, poi sul 11-6 con Shcherban. Casalmaggiore inizia a fare errori e Vallefoglia va sul 14-10, ma grazie ad un ace di Braga le lombarde vanno sul 17-13. Casalmaggiore mette la marcia e con un muro di Malual va sul 23-19. Bjelica annulla il set ball e Vallefoglia va sul 24-19, il parziale si 25-19 con un servizio out di Kosareva.

Il secondo parziale inizia in equilibrio fino al 4-4, poi Shcherban sigla il 6-4 e la pipe del 10-6. il set continua con Vallefoglia in avanti 17-16 di Zambelli e con Bjelica sigla il 18-18. Casalmaggiore torna in avanti sul 22-19 per un invasione di Vallegoglia, mentre Jack sigla il 23-20. Berasi con un muro sigla il 24-22 e Volpini chiede il time out. Il set lo chiude Shcherman con il punteggio di 25-22.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 4-4, poi un ace di Braga porta Casalmaggiore sul 6-4. Il parziale continua con Vallefoglia che aggancia Casalmaggiore e si porta sul 7-7. Malual sigla il 10-9, mentre Bechis di seconda intenzione mette la palla a terra e le lombarde volano sul 15-12. Continua l’allungo della squadra di casa con Shcherban che segna il 18-13. Un muro di Casalmaggiore le porta sul 21-19, ma Kosareva sigla il 22-21. Malual sigla il 24-21, ma Vallefoglia annulla il set ball e Volpini chiama il time out. Il parziale finisce 25-22 con un errore al servizio di Kosareva.