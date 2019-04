Una Vita, anticipazioni puntata del 10 aprile: annullate le nozze di Victor e Maria Luisa

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 10 aprile della soap opera di Canale 5 “Una Vita” svelano che nel quartiere di Acacias accadranno delle novità davvero clamorose, come la tentata fuga di Blanca – che proverà a scappare nel cuore della notte – e l’acceso confronto con il marito Samuel, che tenterà in tutti i modi di trattenerla, dandole perfino uno schiaffo.

Blanca non sarà l’unica ad avere dei problemi, infatti anche la coppia formata da Maria Luisa e Victor si troverà in difficoltà, tanto da vedere allontanarsi sempre più le tanto agognate nozze, mentre Silvia Reyes ed il colonnello Valverde si confrontano per la seconda volta a duello. Leonor, preoccupata per Blanca, riuscirà ad incontrare la sua amica.

Nozze annullate per Maria Luisa e Victor

Gli spoiler della puntata di mercoledì 10 aprile della sopa opera spagnola “Una Vita”, svelano che Samuel, sempre più corroso dalla gelosia per il sentimento che lega Diego e Blanca, riuscirà in tempo a fermare la moglie, mettendo fine quindi al progetto della donna di andare via da Acacias. L’uomo sembra disposto davvero a fare qualsiasi cosa pur di trattenere Blanca e dissuaderla dal suo progetto di fuga.

Le cose degenerano tra i due coniugi, fino al punto che Samuel userà violenza nei confronti della moglie, schiaffeggiandola. La madre di Blanca, Ursula, viene a conoscenza delle intenzioni della figlia, ma non decide di non prendere le sue difese, anzi sosterrà Samuel e lo inciterà a lottare per tutelare il matrimonio con Blanca.

La Dicenta non si ferma solo alle parole, poiché alimentando l’onda dell’odio, suggerirà a Samuel di uccidere Diego, dando al genero una pistola. Un gesto inqiuetante, che stupirà non poco lo stesso Samuel. Nel frattempo Leonor riuscirà ad incontrare Blanca, quest’ultima però è vittima del condizionamento della madre che la obbliga a mentire e non dire la verità su quanto realmente successo.

Non contento della sconfitta a duello, il colonnello decide di sfidare nuovamente a duello Silvia Reyes, i due si ritroveranno nella sala d’armi per scontrarsi, anche se tra loro nasce una forte attrazione. Nel frattempo le nozze tra Maria Luisa e Victor sembrano essere in difficoltà: la chiesa dove avrebbero dovuto essere celebrate le nozze sarà improvvisamente infestata dalle pulci.