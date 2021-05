U&D anticipazioni: torna Armando, Maria furiosa gli fa confessare tutta la verità. La scena tagliata

Sabato primo maggio sono state registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne” e grazie al sito “Il Vicolo delle News” possiamo anticiparvi cosa è successo nello studio del dating show di Maria De Filippi. Grosse novità tra le dame e i cavalieri, ma ciò che ha stupito di più è stato il ritorno di Armando Incarnato che, ancora una volta, è riuscito a portarsi a casa una bella sfuriata da parte della De Filippi. Ma andiamo con ordine.

La registrazione parte, insolitamente, con la storia di Biagio e Sara dietro richiesta di Tina Cipollari, dopo che Maria le aveva chiesto con chi volesse iniziare la puntata. Così i due si siedono a centro studio e accade l’impensabile: Biagio rivela che tra loro c’è stata intimità, ma decide di chiudere la loro frequentazione in quanto non c’è stata – secondo lui – abbastanza passione. Sara cerca di spiegare che, essendo il primo incontro, la situazione era un po’ frenata e che serviva tempo per raggiungere altro tipo di confidenza, ma il cavaliere è irremovibile e chiude. Sara rimane davvero amareggiata e decide di far scendere e tenere un nuovo corteggiatore arrivato per lei.

Si passa a Isabella che è uscita con Giovanni. Lui è entusiasta del loro incontro, ma Maria frena il suo entusiasmo rivelandogli che la dama non è del suo stesso parere. Isabella, infatti, racconta di non aver sentito alcuna affinità con lui, nonostante fosse stato molto galante nei suoi confronti e per questo decide di non continuare la conoscenza. Per lei un nuovo cavaliere che terrà.

Poco spazio per Gemma Galgani che riceverà, ancora una volta, un due di picche da Aldo, dopo essersi scambiata con lui un bacio a stampo. L’uomo racconterà che la Galgani non ha voluto andare oltre e questo gli ha fatto pensare che lo possa vedere solo come amico e perciò decide non andare avanti con lei.

Uomini e Donne, il ritorno di Armando Incarnato

Ed ecco che arriva il momento clou della puntata: il ritorno di Armando incarnato. In studio entrano le dame con le quali stava uscendo e inizia a parlare Patty che rivela di essersi baciata con il cavaliere napoletano per 15 minuti, ma alla fine lui le avrebbe chiesto di non raccontare nulla alla redazione. Quando entra Armando, ovviamente, nega le parole della dama e inizia a inveire contro di lei anche a livello personale, cercando di sviare il discorso. Ida Platano interviene e ricorda che anche all’epoca della loro frequentazione Incarnato le aveva fatto la solita richiesta.

A questo punto interviene la De Filippi alquanto irritata, in difesa della dama. Puntualizza di conoscere bene Armando e il suo modo di operare, e come lei anche la redazione. Sanno che ogni tanto gli scappa una bugia, per questo è lei stessa a chiedergli se quel bacio c’è davvero stato oppure no. Armando allora, messo alle strette, confessa che non solo c’è stato un bacio ma anche molto di più, non capisce, però, perché Patty ha deciso di raccontare tutto solo oggi e cerca di spostare l’attenzione sulla vita privata e sul lavoro della dama.

Maria lo blocca dicendogli che non può tutte le volte vendicarsi in quel modo, attaccando gli altri. Deve prendersi le sue responsabilità! Jessica decide di andarsene, mentre Pamela vuole continuare la conoscenza con Armando e riceve un duro attacco da Sperti che però non basta per farle cambiare idea.

Uomini e Donne, la scena tagliata

Si passa poi alla storia tra Luca e Elisabetta. Dopo la decisione di togliere ogni freno alla loro conoscenza, in questa registrazione i due decideranno di chiudere. I due opinionisti non rimarranno sorpresi per questa scelta, anche se Elisabetta puntualizzerà di essere stata lei stessa a prendere questa importante decisione. Tina è una furia contro Luca, e specifica che anche se è stata la ragazza a voler chiudere, lo ha fatto solo in conseguenza ai comportamenti del cavaliere e per questo arriva a dargli del “figlio di p*****a“.

La De Filippi decide di tagliare questa scena e di non mandarla in onda e viene specificato che l’offesa non era rivolta alla madre, ma a lui. Subito dopo arriva Gabriele, un bellissimo ragazzo ristoratore di Roma che ama preparare il sushi, Elisabetta decide di tenerlo, ma a fine puntata scoppia in lacrime.