Sofia Giaele De Donà, quanto guadagna la concorrente del GF Vip 7: cifre da urlo

Il Grande Fratello Vip ha riaperto finalmente i battenti, la nuova stagione ha preso il via lo scorso lunedì con al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini. Dopo appena un paio di puntate c’è già molta curiosità di scoprire meglio alcuni volti nuovi del noto reality, giunto ormai alla settima edizione in questo speciale format.

Tra le figure di spicco di questa nuova edizione c’è Sofia Giale De Donà, giovane imprenditrice ed influencer nota al pubblico per aver partecipato a ‘Ti spedisco in convento’. Dopo una piccola parentesi come modella, la nota influencer ha deciso di mettersi in gioco aprendo un suo brand di moda: ecco che cifre le frutterebbe.

Quanto guadagna

Tra i concorrenti più in vista in queste prime puntate, spicca la bellissima influencer Sofia De Donà, classe 1998 e volto noto del mondo dello spettacolo e della moda. Dopo aver portato a termine i suoi studi presso la prestigiosa Accademia del Lusso a Milano, l’influencer si è avviata nel mondo della moda, prima come modella e successivamente come imprenditrice.

La sua grande intraprendenza l’ha portata a fondare il suo primo marchio di moda, il GDD-Brand d’abbigliamento, a cui ne ha fatto seguito un altro che produce capi d’abbigliamento per donne musulmane. Nel 2021 ha mosso i primi passi nel mondo della tv prendendo parte al docu-reality ‘Ti spedisco in convento‘, in onda su Real Time. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la bella imprenditrice è convolata a nozze quest’anno con un imprenditore americano, con il quale si fa ritrarre sovente sui social.

Ma veniamo ora al tema saliente, quanto guadagna la De Donà dai suoi lavori? Per quanto riguarda la sua attività sui social, dove è seguita da oltre 100 mila followers, presumibilmente guadagnerà delle cifre che si aggirano intorno a 10mila euro a post; per quanto riguarda, invece, il suo cachet del grande fratello, i compesi oscillano tra i 5 mila e i 15 mila euro a settimana.