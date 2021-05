"L’isola dei famosi", Miryea Stabile si sente male e i naufraghi ci scherzano su

I naufraghi de “L’isola dei famosi” si apprestano a vivere le ultime settimane in Honduras. Il reality show, che non è mai effettivamente decollato, si concluderà il prossimo 7 giugno e per la prima volta, a causa delle norme anti Covid, il vincitore sarà proclamato direttamente in Honduras. Il gruppo si restringe sempre più e tra i papabili vincitori, troviamo Miryea Stabile.

La naufraga, proprio nella notte, è stata protagonista di un momento molto allarmante. Difatti la Stabile si è sentita male e i suoi compagni d’avventura, per tutta risposta hanno ironizzato sull’accaduto. Andando con ordine, Miryea non è stata bene con la pancia. Ad accorgersi della cosa è stato Andrea Cerioli, il quale a sua volta lo ha fatto notare a Ignazio Moser aggiungendo di aver sentito degli strani rumori.

Quando lo ha fatto presente alla Stabile, lei ha confermato e visibilmente imbarazzata ha ammesso di avere dei disturbi intestinali. “Non potete capire, sto male…“, ha dichiarato la naufraga. A quel punto Moser le ha suggerito di allontanarsi per fare le sue cose e liberarsi. Anche Cerioli le ha detto lo stesso consiglio di Ignazio.

L’ex tronista si è però anche lamentato dei cattivi odori che si è ritrovato ad inalare. “Mi arrivano certe folate...”, ha chiosato Andrea e saffico Moser ha replicato: “Qua c’è del meteorismo pesante…“. La Stabile, in difficoltà, ha confessato di non sapere per quale motivo le stesse succedendo tutto ciò e soprattutto a cosa fosse dovuto il suo malessere.

“Invece noi capiamo molto bene quello che sta succedendo…“, le ha risposto il ciclista. In seguito Miryea si è scusata con tutti i suoi compagni per il disagio loro arrecato, aggiungendo che non accadrà più. Insomma, la naufraga è stata davvero male e Cerioli e Moser ci hanno scherzato su. Soprattutto l’ex tronista ha avuto da ridire per gli odori molesti.