La Prova del Cuoco chiude definitivamente: il commovente addio di Elisa Isoardi

Il tanto temuto addio è arrivato: venerdì 26 giugno è andata in onda su Rai1 l’ultima puntata de La Prova del cuoco, lo storico programma di cucina nato 20 anni fa da un’idea di Antonella Clerici. Dopo 18 anni trascorsi alla sua conduzione, la padrona di casa ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi maggiormente alla figlia Maelle e al compagno Vittorio.

Da quel momento il testimone è passato ad Elisa Isoardi, che già aveva condotto il programma quando Antonella Clerici aveva dovuto lasciarlo a causa della nascita della figlia. Raccogliere l’eredita lasciata da Antonella, però, non è stato facile per Elisa, la quale ha dovuto combattere contro le pesanti e ripetute critiche che sono piovute copiose. Con il tempo la conduttrice è riuscita a conquistarsi un suo pubblico affezionato, sebbene i numeri non siano più tornati quelli di un tempo e proprio questo calo drastico ha indotto i vertici Rai a decidere di chiudere definitivamente la trasmissione per proporre altro.

Elisa Isoardi nonostante fosse a conoscenza di quesa decisione ha sempre voluto andare avanti fino alla fine con il sorriso, ribadendo più volte “non è finita finché non è finita” e con il sorriso è voluta arrivare sino all’ultima puntata, quando però le lacrime sono arrivate spontanee ed incontrollabili: dopo un primo tentativo di non lasciarsi andare alle emozioni, i suoi cuochi hanno deciso di omaggiarla con una clip molto dolce in cui ognuno di loro ha voluto ringraziarla per quanto fatto in questi due anni ed allora la Isoardi non è più riuscita a mostrarsi impassibile e ha mostrato tuttoi il suo dispiacere per questa chiusura.

La passione di Elisa per il programma e per le materie prime è sempre stata evidente e nel salutare il suo pubblico ha spiegato che il dispiacere è stato ancora più grande perchè non sono riusciti ad arrivare al 3 ottobre, data in cui la trasmissione avrebbe compiuto 20 anni. Anche Claudio Lippi si è dimostrato dispiaciuto per questo addio e ha ribadito la grande amicizia che in aqeusto periodo si è creata con Elisa.

La speranza, però, è l’ultima a morire ed Elisa si è congedata con un triste ma affettuoso: “Spero che questo non sia un addio ma un arrivederci”.