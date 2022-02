Grande Fratello Vip, Alex Belli rientra nella casa

Nella scorsa puntata di “Verissimo” Alex Belli, sotto alle domande di Silvia Toffanin, ha promesso un suo ritiro dalla televisione sin da subito: “Il mio colpo di scena è sottrarmi completamente, uscire di scena” chiarendo comunque che, a causa del contratto, deve presenziare alla diretta numero quaranta del “Grande Fratello Vip“.

Alex Belli quindi come già preannunciato si presenta alla diretta e, come al suo solito, ritorna a parlare del triangolo amoroso composto da lui, Soleil Sorgè e Delia Duran. Uno scontro piuttosto acceso con la modella venezuelana che però non porta a una vera conclusione.

Alex Belli rientra nella casa

Gli autori e Alfonso Signorini quindi, nella parte finale della puntata di lunedì, propongono ad Alex Belli di entrare nella casa, ovviamente dopo aver passato un periodo di quarantena, per cercare di scegliere definitivamente con chi ragazza uscire tra Delia Duran e Soleil Sorgè.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” accetta immediatamente la proposta di poter rientrare nella Casa. Ovviamente dopo la sua squalifica non può essere nuovamente come concorrente, ma Signorini ci tiene a chiarire che ha il ruolo di ospite per un massimo di due settimane.

Una ipotesi lanciata da Silvia Toffanin proprio nella sua recentissima intervista rilasciata nei salottini di “Verissimo” e prontamente smentita da Alex Belli, ma a quando pare un suo ritiro dalla televisione viene slittata fino alla finale del “Grande Fratello Vip”.

Sui social e soprattutto su Twitter in merito a questa notizia si è scatenato immediatamente il putiferio e in pochi apprezzano la scelta di Alfonso Signorini. Tra i tanti tweet si legge: “Pensate a chi ha votato Delia perché ‘donna rinata che sfan*ula il marito e si prende la sua rivincita’ adesso si devono subire non solo i giorni in casa ma anche la Reeeeconquista” oppure: “No vabbe non ci credo, rientra Alex, sapevo che quest’anno la buttavamo più sul finto e sul trash che mai ma così non avrei neanche osato nemmeno sognare”.