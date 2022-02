GF Vip, problemi di salute per Sophie Codegoni: "È mezza svenuta". La regia cambia immediatamente inquadratura

Secondo le ultime notizie provenienti sui social network Sophie Codegoni, una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip“, ha avvertito alcuni problemi fisici nella casa. La notizia viene data da Alessandro Basciano, il suo corteggiatore, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche della ragazza.

Infatti, come si può vedere in alcuni video su Twitter, mentre Alessandro Basciano sta parlando delle condizioni di Sophie Codegoni la regia cambia immediatamente inquadratura, facendo così rimanere a bocca asciutta i telespettatori che speravano di poterne sapere di più sul suo stato di salute.

Le parole di Alessandro Basciano su Sophie

“È mezza svenuta. Eravamo io e Jessica (Selassié n.d.r) e lei è diventata bianca come… Ma è giorni che sta così. Le ho chiesto: ‘Ma hai mangiato?’ e lei…” quindi il racconto di Alessandro viene quindi interrotto dalla regia, e ulteriori dettagli non vengono fatti sapere dal pubblico.

Secondo come riportato da alcune siti di gossip, tra cui “361 Magazine“, Sophie avrebbe deciso di non mangiare, o almeno farlo molto di meno, per paura di poter ingrassare: “Le parole hanno scatenato i fan che sono preoccupati per le condizioni di salute della ragazza. Qualche tempo fa era stata proprio Sophie a decidere di fare una spesa diversa rispetto al gruppo. Proprio perché intendeva fare una dieta per mantenersi in forma. Da lì l’avevano seguita anche le principesse, Basciano, Urtis e altri intenzionati a non mangiare più cibo complicato per rimanere in linea”.

Sophie ha già fatto capire di avere molte restrizioni sul cibo. Infatti, verso il mese di ottobre, parlando con gli altri ragazzi all’interno degli studi di Cinecittà svela che, oltre a mangiare la pasta solo due volte l’anno, durante la giornata farebbe un solo pasto o persino ogni due giorni concedendosi solo pochi biscotti e, a volte, si nutrire solamente di due carote in 24 ore.