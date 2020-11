GF Vip, Elisabetta Gregoraci dà mandato di agire al suo legale: "Vai con le diffide"

Selvaggia Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: già provata dalle continue voci sul suo conto, Elisabetta Gregoraci si è mostrata molto infastidita per le parole della 31enne romana, la quale non solo ha insinuato che lei starebbe prendendo in giro Pierpaolo Pretelli, ma si è anche divertita pubblicando su Instagram dei post nei quali definisce la Gregoraci una sorta di moderna Messalina, tutta seduzione e ammiccamenti.

Per questo motivo, la showgirl originaria di Soverato ha deciso di dare a Selvaggia una lezione che di certo servirà da ammonimento anche agli altri. “Cataldo” ha detto, guardando la telecamera e rivolgendosi al suo legale, che si chiama proprio così. “Bisogna mandare diffide a destra e manca… Adesso ne mandiamo una anche a Selvaggia dopo quel post…” ha chiosato tra il serio e il faceto.

“Cosa?” ha esclamato l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, stupita, cercando di non far trapelare la preoccupazione. Elisabetta Gregoraci ha replicato con un certo sadismo: “Amore, hai detto due cosettine e partirà la diffida…”. Pur continuando a sorridere come se niente fosse, l’ex moglie di Flavio Briatore ha spiegato a Selvaggia che la sua cattiveria potrebbe costarle molto caro.

E la sensazione è che, se anche il legale di Elisabetta Gregoraci ancora non si è mosso, probabilmente lo farà una volta che la donna sarà uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 e avrà scoperto che sul suo conto si dice di tutto e di più.

L’ultimo in ordine di tempo a parlare di lei è stato Fabrizio Corona, che da Massimo Giletti ha parlato addirittura di un contratto della donna con l’imprenditore Matteo Cambi (che poi, sempre secondo l’ex re dei paparazzi, era sparito, lasciando Elisabetta nella disperazione). Insomma, la lista delle eventuali diffide è veramente lunga: così lunga che Cataldo probabilmente non saprebbe da dove cominciare!