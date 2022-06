Ascolta questo articolo

In un recente elenco redatto dalla FIM, denominazione per Federazione Internazionale di Motociclismo, è spiccato all’occhio una versione di Yamaha YZF-R1 che a prima vista sembra sia in arrivo entro il 2023 solo su pista. La notizia al momento non è ancora stata ufficializzata, ma se sarà vero potremmo vedere un modello di casa Iwata piuttosto interessante.

Per chi non lo sapesse la Federazione Internazionale di Motociclismo, oppure nella versione inglese Internazional Motorcycling Federation, ha un elenco intitolato “Veicoli da competizione riconosciuti dalla FIM” nel quale includono diversi modelli di moto approvati solo per le gare.

Nella relazione sono presenti diverse tipologie di moto dalle Enduro, Motocross, Trial e molto altro come ad esempio anche gli ATV e Side-By-Side. Fra di esse si possono notare anche alcune moto da pista particolari come le Honda NSF100 e NSF250R, e una Yamaha R6 non omologata da strada da quando quest’ultima casa giapponese ha deciso di commercializzare questo tipo di esemplare solo su pista.

Nel foglio di calcolo FIM è saltato all’occhio una YZF1000W in arrivo nel 2023, per chi non avesse famigliarità con questo tipo di gergo quest’ultima dicitura è il nome interno della casa Yamaha della YZF-R1 per come è stata concepita, ce anche una versione più potente dell’R1 chiamato YZF1000D che commercialmente la chiamiamo YZF-R1M. Il foglio di calcolo è aggiornato al 15 di giugno e rileva che Yamaha ha presentato la sua registrazione il 9 di giugno dello stesso anno, ovvero pochi giorni prima della notizia.

Il foglio di calcolo fornisce ulteriori dettagli sul telaio della moto, il quale ha un codice specifico VIN denominato “JYACN07C“. Tutte queste notizie fanno pensare che sia in arrivo una nuova R1 in esclusiva per gli amanti su pista, i quali adorano scaricare ogni cavallo sull’asfalto in completa sicurezza senza il pericolo del traffico cittadino e dei pedoni.