TVS iQube: presentato il nuovo scooter elettrico smart a zero emissioni

Secondo alcune metriche, quello indiano degli smartphone è il secondo mercato al mondo per dispositivi venduti. Anche nell’ambito della mobilità evoluta Nuova Delhi fa passi da gigante, come dimostrato dall’annuncio di un nuovo scooter smart, l’iQube, questa volta proposto da TVS Motors.

Presentato a pochi giorni dal rivale Chetak, di Bajaj Auto, il nuovo c– entro i suoi 118 kg di peso – monta un motore elettrico da 4.4 kW capace di mettere su strada una potenza di 6 cavalli vapore e ben 140 Newton metri, con uno speed da 0 a 40 km/h ottenuto in 4.2 secondi, ed una velocità massima limitata a 78 km/h.

La batteria dello scooter elettrico TVS iQube, un’unità agli ioni di litio, ha una capienza energetica pari a 4.5 kWh, ed ottiene una piena carica in 5 ore, stante la mancanza di qualsivoglia tecnologia alternativa di ricarica rapida: in ragione di tale accumulatore energetico, in ogni caso, si ottiene un’autonomia stimata in 75 km, adeguata agli spostamenti quotidiani, a zero emissioni, nelle cittadine di piccole dimensioni, o nei centro città delle grandi metropoli, spesso soggetti a limitazioni anti emissioni.

Corredato di fanalini anteriore e posteriori a LED, lo scooter elettrico TVS iQube ha un quadro comandi digitale via display TFT, dal quale è possibile accedere, via app TVS iQube, alle notifiche delle app, degli SMS, o della chiamate ricevute mentre, invece, il supporto alla piattaforma SmartXonnect, consente di recuperare l’ultima posizione di parcheggio nota, di attenzionare l’area di Geofencing (perimetro virtuale) settata in ottica antifurto, e di tenere sotto controllo il livello di carica della batteria.

In vista della commercializzazione effettiva fissata nelle prossime ore, al prezzo di 115.000 rupie (circa 1.460 euro), è ancora possibile prenotare lo scooter elettrico TVS iQube sia presso lo store online del brand che ricorrendo ad alcune concessionarie autorizzate, versando una caparra simbolica di 5.000 rupie (63 euro).