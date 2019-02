Nuovo Honda Super Cub C 125: lo scooter più venduto al mondo arriva anche in Italia

Presto vedremo il nuovo scooter Honda Super Cub C 125 sulle strade italiane. Mezzo molto gradito nel mercato asiatico, è questione di qualche tempo e verrà giudicato dall’esigente clientela italiana. A tutti gli effetti, è il mezzo a motore più venduto al mondo.

Scooter a ruote alte adatto per la città, pesa 109 kg ed ha una potenza di 10 cv: l’allestimento 2019 si sta già realizzando nelle fabbriche. Il prezzo è molto ragionevole, parliamo di 3.590 euro franco concessionario, per un mezzo destinato quindi alla grande produzione in massa.

I dati del nuovo Honda Super Cub C 125

Il Super Cub ha un interasse di 1.245 mm, una larghezza di 720 mm, e un’altezza minima da terra di 125 mm. Il peso in ordine di marcia è molto buono, trattandosi di uno scooter a ruote alte: parliamo infatti di 109 kg. Il Super Cub monta un motore da 125 cc termico a 4 tempi ed 1 cilindro, raffreddato ad aria, con 2 valvole ed avviamento elettrico. L’alimetazione è ad iniezione elettronica e la distribuzione a monoalbero. La potenza è di 10 cavalli (7 kw) a 7500 rpm. Rispetta anche all’ambiente, poiché catalogato euro 4 (obbligatorio ormai per legge), con cambio automatico a variatore e coppia di 1 kgm, 10 nm a 5000 rpm.

Honda dichiara che il nuovo Super Cub, per percorrere 66.7 km, usa 1 litro di benzina, mentre il serbatoio è da 3.7 litri. La trasmissione finale è invece è a cinghia.

La ciclistica del nuovo Honda Super Cub C 125

Il Super Cub è dotato di un telaio monotrave dorsale in acciaio, con una forcella anteriore telescopica. Per quanto riguarda la sospensione posteriore, invece, ci sono due ammortizzatori. Il freno anteriore è a disco e permette un’ottima frenata grazie alla sua dimensione di 220 mm. Il freno a tamburo posteriore invece è di 130 mm. Lo scooter è dotato anche di ABS di serie per legge, e le ruote sono da 17 pollici sia davanti che dietro.