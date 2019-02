Nuova Ducati Hypermotard 950 2019: l’ingegno e la qualità italiana si rinnovano

Presto vedremo sulle strade nostrane il nuovo gioiellino realizzato dalla casa bolognese Ducati: la nuova Ducati Hypermotard 950 2019. Dotata del nuovo motore Testastretta 11° da 114 cv. Migliorata anche l’estetica e l’ergonomia. La nuova versione è molto più somigliante ad una supermotard e, da più di qualche fan, viene soprannominata “fun bike“, per la capacità che ha di piegare in curva e di accelerare da ferma. Peso di 178 kg e coppia da urlo.

Il nuovo frutto del lavoro degli ingegneri Ducati ha un interasse di 1.493 mm, una larghezza di 860 mm ed un’altezza di 1.150 mm. Il peso in ordine di marcia è ottimo, data la natura corsaiola della Hypermotard 950: parliamo infatti di soli 178 kg.

Il motore Ducati Testastretta 11°

La Hypermotard 950 monta un motore Testastretta 11° da 937 cc termico 4 tempi a 2 cilindri disposti a V, raffreddato a liquido, con 4 valvole ed avviamento elettrico. L’alimentazione è ad iniezione elettronica e la distribuzione desmodromica. La potenza è di 114 cavalli (84 kw) a 9.000 rpm. Catalogata euro 4, con cambio meccanico a 6 marce, 3 mappature del motore, e coppia di 10 kgm, 96 nm a 7.250 rpm.

La casa non dichiara i consumi medi della moto, ed il serbatoio è da 14.5 litri. La trasmissione finale è a catena e la frizione è multidisco.

La ciclistica

La nuova Ducati Hypermotard 950 2019 è dotata di un telaio a traliccio in tubi di acciaio, con una forcella anteriore Marzocchi con foderi e steli in alluminio da 45 mm di diametro totalmente regolabile, con un’escursione anteriore di 170 mm. Per quanto riguarda la sospensione posteriore, la Ducati monta un ammortizzatore Sachs regolabile dotato anche di regolazione del freno idraulico in estensione e del precarico a molla, dotato di un’escursione di 150 mm. Il freno anteriore è a doppio disco, e permette un’ottima frenata grazie alla sua dimensione di 320 mm. Il freno a disco posteriore, invece, è di 245 mm.