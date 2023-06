Nilox, le nuove e-bike a motore centrale per l’estate 2023

Le bici elettriche sono sempre più richieste da chi cerca un mezzo di trasporto ecologico, pratico e divertente. Tra le novità del mercato italiano, spiccano le tre nuove e-bike a pedalata assistita di Nilox, il brand specializzato in mobilità sostenibile e mezzi elettrici. Si tratta delle eBike K1 MID, K2 MID e K3 MID, presentate in anteprima a EICMA 2022 e disponibili da giugno 2023.

Queste tre bici si distinguono per il motore centrale, che garantisce una migliore distribuzione del peso e una maggiore stabilità. Inoltre, il motore centrale permette di sfruttare al meglio la trasmissione e di avere una pedalata più fluida e naturale. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di ogni modello.

La K1 MID è la bici ideale per muoversi in città, grazie al telaio in alluminio leggero e robusto, alla forcella ammortizzata Zoom 141, al cambio Shimano Tourney RD-TY300 a 7 velocità e ai freni a disco idraulici Shimano MT200. Il motore è un OLI Sport One da 250 W e 60 Nm di coppia, che assiste la pedalata fino a 25 km/h. La batteria è removibile e ha una capacità di 469 Wh, che assicura un’autonomia fino a 80 km¹². La bici è dotata anche di luci LED anteriori e posteriori, parafango posteriore, cavalletto e campanello.

Il display LCD sul manubrio esibisce le informazioni importanti, come l’autonomia residua, la velocità, il livello di assistenza, etc. La K1 MID è disponibile in grigio antracite, in due taglie (44 S e 48 M) e ha un prezzo consigliato di 2099,95 euro.

La K2 MID è la bici pensata per gli amanti della montagna, con un telaio sportivo in alluminio, una forcella Rockshox Judy TK e pneumatici Vittoria da 29 pollici. Il motore è un Askoll Ultra da 250 W e 95 Nm di coppia, che offre una spinta potente anche sui terreni più impegnativi. La batteria è removibile e ha una capacità di 630 Wh, che garantisce un’autonomia fino a 130 km¹². Il cambio è uno Shimano Deore RD-6100 a 12 velocità, che permette di adattare la pedalata a ogni situazione. I freni sono gli stessi Shimano MT200 idraulici della K1 MID. La bici ha anche un controller Sigma EOX Remote 500 con display LCD, che può essere collegato allo smartphone per registrare le uscite con le app di tracking come Komoot e Strava². La K2 MID è disponibile in bianco, in tre taglie (40 S, 45 M e 50 L) e ha un prezzo consigliato di 3299,95 euro.

La K3 MID è la bici più performante della gamma Nilox, con un telaio full suspended in alluminio, un reggisella allungabile Promax, una forcella Rockshox 35 Silver e un ammortizzatore posteriore Rockshox Deluxe Select. Il motore è un Polini EP3+ da 250 W e 90 Nm di coppia, che assicura una pedalata fluida e reattiva. La batteria è removibile e ha una capacità di 630 Wh, che permette un’autonomia fino a 120 km¹. Il cambio è uno Shimano SLX RD-M7100-SGS a 12 velocità, che offre una vasta gamma di rapporti. I freni sono i Shimano MT400 idraulici, più potenti dei modelli precedenti. La bici ha anche un display Polini TFT a colori da 2,5 pollici, che mostra tutte le informazioni di marcia e che può essere abbinato all’app Polini E-Bike per personalizzare la mappatura del motore e gestire altre funzioni dell’eBike.

La K3 MID ha una configurazione “mullet“, con ruote da 29 pollici all’anteriore e da 27,5 pollici al posteriore, per avere il massimo della maneggevolezza e della trazione. La K3 MID è disponibile in nero, in tre taglie (40 S, 45 M e 50 L) e ha un prezzo consigliato di 3999,95 euro¹.Le nuove e-bike Nilox sono quindi tre modelli diversi per soddisfare le esigenze di ogni tipo di ciclista, che voglia godersi la pedalata assistita con il motore centrale. Queste bici sono il frutto della ricerca e dello sviluppo di Nilox, un brand italiano che si occupa di mobilità sostenibile e mezzi elettrici da oltre 10 anni.