Nerva EXE, Nilox X9, Ninebot LC2 e Askoll Scoo3: modi diversi di muoversi in città

La mobilità urbana è in continua evoluzione e le soluzioni per spostarsi in modo agile, ecologico ed economico sono sempre più varie e interessanti. Tra le novità più recenti ci sono tre veicoli elettrici che promettono di soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti: lo scooter Nerva EXE, la bici Nilox X9 e il monopattino Ninebot LC2.

Nerva EXE: lo scooter elettrico con il motore da moto. Lo scooter Nerva EXE è un prodotto italiano che si distingue per il suo design futuristico e per le sue prestazioni elevate. Il suo motore elettrico da 11 kW (equivalente a 15 CV) gli permette di raggiungere una velocità massima di 120 km/h e di accelerare da 0 a 50 km/h in 3,5 secondi. La batteria da 4,2 kWh garantisce un’autonomia di 100 km in modalità Eco e di 70 km in modalità Sport. Lo scooter è dotato di un cruscotto digitale, di luci a LED, di freni a disco con ABS e di una presa USB per ricaricare lo smartphone. Il prezzo è di 6.990 euro.

Nilox X9: la bici elettrica pieghevole con il cambio automatico. La bici Nilox X9 è una ebike pieghevole che si adatta a qualsiasi situazione. Grazie al suo telaio in alluminio, pesa solo 18 kg e si ripiega in pochi secondi, occupando poco spazio. Il suo motore posteriore da 250 W le consente di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e di affrontare salite fino al 15% di pendenza. La batteria integrata nel telaio ha una capacità di 7,8 Ah e offre un’autonomia di circa 40 km. La bici è dotata di un cambio automatico a due velocità che si adatta al terreno e alla pedalata, di freni a disco, di luci anteriori e posteriori e di un display LCD che mostra la velocità, la distanza percorsa e il livello della batteria. Il prezzo è di 999 euro.

Ninebot LC2: il monopattino elettrico con le ruote fuoristrada. Il monopattino Ninebot LC2 è un veicolo elettrico pensato per chi ama l’avventura e vuole esplorare nuovi percorsi. Il suo motore da 350 W gli consente di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e di superare salite fino al 15% di pendenza. Le sue ruote da 10,5 pollici sono dotate di pneumatici fuoristrada che assorbono gli urti e garantiscono una buona aderenza su diversi tipi di terreno. La batteria da 5,8 Ah offre un’autonomia di circa 25 km. Il monopattino è dotato di un sistema di autobilanciamento che facilita la guida, di luci anteriori e posteriori, di un freno a disco posteriore e di un display LED che mostra la velocità, la modalità di guida e il livello della batteria. Il prezzo è di circa 400 euro.

Askoll Scoo3: il monopattino elettrico con il sedile. Il monopattino Askoll Scoo3 è un veicolo elettrico che offre comfort e praticità. Il suo motore da 300 W gli consente di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e di affrontare salite fino al 10% di pendenza. La sua batteria removibile ha una capacità