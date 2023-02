MWC 2023: Segway-Ninebot mette su strada a Barcellona vari monopattini, ma anche un go-kart e uno scooter elettrico

Ascolta questo articolo

Al MWC 2023, Segway-Ninebot ha esibito un’ampia serie di veicoli per la mobilità green, nelle maggior parte dei casi dei monopattini, ma anche uno scooter elettrico vero e proprio e, dulcis in fundo, un go-kart!

Partendo dallo scooter, quest’ultimo contempla la sicurezza ad ampio raggio, grazie a un sistema smart di controllo della trazione, all’ABS e a un doppio sistema frenante, con davanti freni a disco idraulici e, dietro, freni a disco idraulici. La sella cela un vano da 34 litri ideali per due caschi jet ed è possibile avviare / spegnere il veicolo col Bluetooth mediante il sistema Airlock di RideyGo! E300SE, questo il nome dello scooter, ha un’accelerazione da 0 a 50 km/ in 2.89 secondi (con punte di 105 km/h) e un’autonomia, che in ragion delle due batterie di bordo, arriva a 130 km, cui si può aggiungere il 50% in più montando una terza batteria opzionale.

MAX G2 è un monopattino che farà invidia a molti, ma difficile da rubare, visto che ha un sistema antifurto e Apple Find My se ne conoscerà sempre la posizione. Ha un sistema a doppia sospensione (idraulica davanti, a doppia molla dietro) per gli pneumatici tubeless da 10 pollici: le essenziali frecce sono integrate nel manubrio. Il motore, da di 900 W massimi, supporta nell’affrontare pendenze sino al 22%. La batteria, da 551 Wh, grazie alla tecnologia RideyLong, fa sì che, ad esempio muovendosi a 16 km/h a 25° e con un carico di 75 kg, si possano percorrere anche 70 km.

La serie F2 si compone dei modelli F2, F2 Plus e F2 Pro accomunati da un manubrio con indicatori di direzione, più largo per una maggior stabilità. Il modello F2 ha un motore da 800 W con la batteria da 367 Wh che assicura sino a 40 km di autonomia, contro i 55 assicurati dal modello F2 Plus che ha d’altro canto un motore da 800 W e una batteria da 460 Wh): sempre 55 km sono l’autonomia che giunge al modello F2 Pro (con anche sospensioni anteriori) provvisto di una batteria da 460 Wh e di un motore da 900 W.

I modelli E2 ed E2 Plus della serie E2 sono accomunati da freni (elettronico davanti, a tamburo dietro) per gli pneumatici con camera d’aria da 8.1 pollici, e dal cruscotto da 2,8”. Il modello base, autonomo per 25 km, ha un propulsore da 450 W di picco, mentre il modello Plus, fatti salvi i 25 km, ha un motore più potente, da 500 W.

Anche ai più piccoli pensa Segway-Ninebot, con la serie C2 formata dai modelli C2 e C2 Pro. Il modello base, adatto per bambini dai 6 ai 10 anni, da 120-160 cm d’altezza, hanno pneumatici da 7 pollici con camere d’aria e freni a tamburo: fanno 10 km e hanno una velocità massima di 16 km/h. Il modello Pro ha un supporto che si adatta alla crescita dei pargoli, tal che il monopattino è adatto a bambini da 6 a 14 anni, con altezza da 115-170 cm. Grazie all’app per smartphone i genitori possono intervenire sul limitatore di velocità.

Infine, arriva il quattro ruote Ninebot Gokart PRO le cui 4 modalità di guida, da sicura e da gara, si possono settare via app mobile. Di base può soddisfare adulti e bambini visto che è regolabile per dimensioni e velocità (si arriva comunque a 40 km/h).