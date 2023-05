Mercedes AMG lancia il suo primo monopattino elettrico: ecco le caratteristiche e il prezzo

Non è una supercar, ma un monopattino elettrico. Questa è la sorpresa che Mercedes AMG (già coinvolta in una collaborazione informatica) ha riservato ai suoi fan, presentando il suo primo e-scooter griffato dalla divisione sportiva della casa tedesca.

Si tratta di un mezzo di trasporto a due ruote dal design elegante e sportivo, in grado di offrire prestazioni e comfort di alto livello.Il monopattino Mercedes AMG è frutto della collaborazione con Micro Mobility Systems AG, leader svizzero nel settore della micromobilità, e si distingue per alcuni dettagli esclusivi. Il colore è nero opaco, con il logo AMG ben visibile sul piantone e sulla pedana antiscivolo, e la stella a tre punte di Mercedes sulla sospensione anteriore.

L’acceleratore non è una leva sul manubrio, ma una manopola girevole come quella delle moto, per una guida più intuitiva e divertente. Il motore è da 500W e permette di raggiungere i 20 km/h di velocità massima. La batteria è da 9,6 Ah e garantisce un’autonomia di 40 km in modalità normale e di 25 km in modalità sportiva. Il tempo di ricarica varia tra le 2,1 e le 3,5 ore. Il monopattino pesa 14,7 kg ed è pieghevole, per poterlo trasportare facilmente nel bagagliaio dell’auto o sui mezzi pubblici.

Il monopattino Mercedes AMG è dotato di un display sul manubrio che mostra la velocità, lo stato della batteria e la modalità di guida selezionata. Inoltre, è possibile collegare lo smartphone al monopattino tramite una micro app dedicata, che offre ulteriori informazioni e un sistema di navigazione integrato. Il monopattino ha anche luci a LED anteriori e posteriori, campanello integrato nel manubrio, cavalletto laterale, freni a motore, a tamburo e a parafango, sospensioni anteriori e posteriori regolabili e ruote piene da 200 mm.

Il prezzo del monopattino Mercedes AMG non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma si presume che non sarà alla portata di tutti. La data di uscita in Italia dovrebbe essere nei prossimi mesi, probabilmente durante o dopo l’estate 2023.