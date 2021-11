LEQI Smart Electric Scooter: ufficiale il monopattino smart di Huawei

Col proprio sistema operativo HarmonyOS arrivato ormai alla terza, ottimizzata, generazione, il marchio cinese Huawei ha deciso di ampliare la serie dei suoi prodotti compatibili includendo nel proprio listino anche il nuovo monopattino LEQI Smart Electric Scooter.

Quest’ultimo, inserito nella gamma Huawei Smart Selection (che, come la Honor Choise dell’ex spin-off, è formata da prodotti realizzati dai partner per i quali l’importante marchio cinese fornisce direttive, autorizzazioni e supporto tecnico), è impermeabile IPX7 e dispone di un piccolo monitor per consentire di monitorare la velocità. Grazie all’implementazione dello strumento “HarmonyOS Connect“, basta avvicinarsi a 0.5 metri dallo stesso, per potervi connettere il proprio smartphone o tablet animato da Harmony OS, con annessa facoltà di usare il dispositivo mobile per sbloccare il monopattino.

Altro elemento tecnologico del monopattino LEQI Smart Electric Scooter patrocinato da Huawei, e già in vendita in Cina su Tmall al prezzo di 2.399 yuan (pari a pressappoco 328 euro nostrani al cambio attuale) nelle colorazioni Matte White e Yashi Black, è rappresentato dall’inclusione di un giroscopio: quest’ultimo, permettendo di rilevare l’altitudine, migliora la sicurezza degli spostamenti, regolando la velocità nelle discese e nelle salite e, nel caso si riscontri che una ruota non stia toccando il terreno o che il monopattino sia inclinato di oltre 45°, impedisce di aumentare la velocità.

Basicalmente, il monopattino intelligente Smart Electric Scooter del partner LEQI annovera, curati da Chaoyang Tires, due pneumatici tubeless da 9 pollici con buona ammortizzazione, per giunta anti foratura grazie al rivestimento in fibre aramidiche: il manubrio controlla la velocità (gestibile anche in automatico, via pulsante, quando è necessario ridurre l’affaticamento delle mani), e sul davanti, ha luci a LED, con il dietro popolato da fanali rossi e strisce luminose collocate sui fianchi della pedana in blu ciano.

La batteria, dimensionata a 10.4 Ah, può garantire fino a 40 km di autonomia grazie a un intelligente sistema di recupero dell’energia, che sfrutta quando l’utente, per esempio, stia frenando o scendendo giù per un pendio. A spingere il LEQI Smart Electric Scooter è un motore elettrico, di tipo brushless, da 350W, in grado si spingere il veicolo sin su pendenze di 15°, consentendogli in piano di raggiungere una potenza massima da 630W.