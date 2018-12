La Ducati è una delle principali case costruttrici di moto. È un marchio storico che ultimamente ha registrato grandi numeri sia per quanto riguarda i risultati ottenuti in MotoGP, sia per la presenza sempre costante sul mercato delle due ruote. Oggi, però, c’è di più: la Ducati costruirà un parco a tema dedicato completamente alla Rossa di Borgo Panigale.

Si tratta di un ricalcamento delle orme di ciò che ha fatto la Ferrari, prima con il Ferrari World ad Abu Dhabi e poi con il parco in Europa a PortAdventura. L’unica nota, che potrebbe far storcere il naso agli appassionati, è che il parco sarà costruito in Cina tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Ducati World: 4500 metri quadri di esibizioni, gare e tanto altro

La notizia giunge direttamente da Hong Kong, da parte del gruppo Lai Fung, che sta al momento progettando un’area dedicata interamente al turismo. Ducati ha dato il consenso all’utilizzo del marchio per la costruzione e gestione del parco. C’è da notare, però, che alla costruzione prenderanno parte anche gli ingegneri della Ducati che fino ad oggi hanno lavorato a Bologna.

L’area occupata dal parco dovrebbe essere di almeno 4500 metri quadrati con all’interno esperienze nuove per le gare esibizioni completamente Made in Ducati, e negozi ufficiali Ducato Shop. Questa particolare novità serve ad avvicinare sempre più giovani al mondo delle due ruote e più specificamente al mondo della Ducati, che ha segnato la storia del motociclismo insieme ad altri grandi marchi mondiali.

La Ducati racchiude un mercato pari al 6% delle 55 mila moto vendute ogni anno. L’Amministratore Delegato, Claudio Domenicali, spiega: “Con una platea di fan che cresce rapidamente tra gli amanti delle due ruote cinesi siamo lieti di portare il nostro marchio ancora più vicino a chi condivide una passione per lo stile, l’eleganza e la performance“.