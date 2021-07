Harley-Davidson lancia la nuova Sportster S

L’ Harley-Davidson Motor Company, la famosa casa motociclistica statunitense, ha lanciato la nuova “Sportster S”, il custom ad alte prestazioni, progettato per offrire una guida entusiasmante con il supporto di una avanzata tecnologia e di un raffinato design più fedele alla tradizione. Il motore Revolution Max 1250, con una potenza di 121 cavalli a 7.500 giri rispetto ai 150 della versione “Pan America”, è raffreddato a liquido, in grado di produrre una bella coppia ai bassi regimi, con la finalità di sviluppare una curva di erogazione costante, e con prestazioni progettate per fornire una forte accelerazione già dalla partenza, sino a tutto il range di regimi intermedi.

È da un piccolo garage di Milwauke nel 1902, città degli Stati Uniti di America nello Stato del Wisconsin, che nasce il mito della Harley Dvidson dove due giovani amici, Arthur Davidson di 20 anni e William Harley di 21 anni, costruiscono un prototipo di bicicletta motorizzata.

Ma è durante la Prima Guerra Mondiale, nella quale partecipano anche gli Stati Uniti, che vengono richieste 45.000 moto da utilizzare nelle operazioni militari, permettendole di diventare, a partire dagli anni ’20, la più grande casa al mondo della produzione di motociclette. Dopo aver superato la Grande Depressione, la grave crisi economica degli anni ’30, sarà la Seconda Guerra mondiale a farle raddoppiare il numero di motociclette prodotte per le forze armate, con ben 88.000 esemplari.

Ma nel 1969 la casa motociclistica viene acquistata dalla American Machine and Foundry, divenendo AMF-Harley-Davidson, mentre nel 1981 la AMF rivenderà la Harley-Davidson ad un gruppo di 13 investitori con a capo Vaughn Beals e Willie G. Davidson, i quali riusciranno a far aumentare le vendite dell’azienda, grazie anche allo sfruttamento del marchio per la creazione di vari articoli griffati Harley-Davidson: orologi, anelli, bracciali, ciondoli, accendini, portachiavi, borse, coprimoto e adesivi.

Ed è stato nel 2003 che l’azienda ha celebrato il suo 100° compleanno, festeggiato a Milwaukee, con uno storico raduno di moto, luogo dove nel 2008 è nato anche l’Harley Davidson Museum, caratterizzato dalla sua collezione di motociclette, foto, filmati, indumenti, e documenti rari per gli appassionati “on the road”.