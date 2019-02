FTR 1200 di Indian Motorcycles, con possibilità di personalizzazione estrema

Dopo la presentazione all’EICMA degli accessori disponibili per la nuova FTR 1200 di Indian Motorcycles, ora è finalmente possibile tastarli con mano nei concessionari italiani. Capacità di personalizzazione estrema per la FTR che appartiene a pieno titolo al mondo delle moto “flat”. Il cliente ha la possibilità di scegliere la personalizzazione della propria Indian attingendo da ben quattro categorie: Tracker, Rally, Sport, e Tour.

La nuova FTR ha un interasse di 1.524 mm, una larghezza di 850 mm, e un’altezza di 1.297 mm. Il peso in ordine di marcia è di 230 kg, nella norma dato che stiamo parlando di una moto da Flat Track americano.

Il motore della Indian

La FTR monta un motore da 1.203 cc termico 4 tempi a 2 cilindri disposti a V, raffreddato a liquido, con 4 valvole ed avviamento elettrico. L’alimentazione è ad iniezione elettronica e la distribuzione a bialbero. La potenza è di 120 cavalli (90 kw) a 6.000 rpm. Catalogata euro 4, con cambio meccanico a 6 marce, 3 mappature del motore, e coppia di 12 kgm, 115 nm a 5.900 rpm. C’è anche la possibilità di depotenziarla.

La casa non dichiara i consumi medi della moto, ed il serbatoio è di 12,9 litri. La trasmissione finale della moto, dotata di frizione multidisco, è invece a catena. L’alesaggio è di 102 mm e la corsa di 73,6 mm.

La ciclistica

La nuova FTR 1200 di Indian Motorcycles 2019 è dotata di una forcella anteriore in assetto rovesciato, con gli steli che la compongono che vantano un diametro di 43 mm e una capacità di scorrere per 150 mm.

Per quanto riguarda la sospensione posteriore invece, la FTR 1200 monta un mono-ammortizzatore che può scorrere per 150 mm. La moto è dotata di un sistema frenante anteriore a doppio disco che permette di frenare la moto in modo ottimale grazie alla sua dimensione di 320 mm. Il freno a disco posteriore invece è di 265 mm. La moto è dotata di sistema antibloccaggio delle ruote, o ABS di serie, mentre la tipologia delle ruote è integrale. Nell’anteriore, la Indian monta ruote da 19″ mentre al posteriore da 18″.