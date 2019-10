Due ruote a 0 emissioni: ecco lo scooter BREKR Model B e la moto Tacita T-Cruise Urban

Confermato anche dal gran successo di pubblico, a bordo strada ed in TV, il mondo delle moto elettriche sta pian piano affermandosi e, quindi, non stupisce che siano sempre di più i brand, grandi e piccoli, pronti ad annunciare nuovi veicoli a due ruote, con emissioni zero. Una dimostrazione di tale assunto si è appena avuta con l’arrivo in pista dei nuovi modelli, elettricamente sospinti, dell’olandese BREKR e dell’italiana Tacita.

Dai Paesi Bassi si appresta ad arrivare il mastodontico (62 kg) scooter Model B, cadenzato per raggiungere la velocità di un cinquantino (45 km/h) o quella di un’e-bike (25 km/h). La parte nevralgica della sua struttura è formata dalla non proprio esile (10 kg) batteria da 1.9 kWh che, caricata una volta caricata, in 5 ore, a seconda dello stile di guida intrapreso, può coprire 50 od 80 km di tragitto. Se ancora non fosse abbastanza, è possibile rimuovere facilmente il sellino poggiato sopra con un sistema volto ad attutire le vibrazioni, e montarne un’altra, passando così a 100 e 160 km d’autonomia.

Per lasciare spazio alla siffatta batteria, BREKR Model B adotta, nell’unire ruota posteriore e manubrio, un singolare tubo a forcella: dotato di GPS integrato, grazie a quest’ultimo, una volta connesso l’insieme allo smartphone, il Model B permette di disporre, su una mappa, di una funzione antifurto e, nel contempo, sempre mediante il telefono, rende possibile visionare diversi dati diagnostici relativi alla moto.

Pre-configurabile (per 9 euro) da Dicembre, lo scooter BREKR Model B, accreditato di poter percorrere 100 km con 1 solo euro di spesa, arriverà in commercio (inizialmente in Belgio, Olanda, e Germania) verso la primavera del 2020, al prezzo di 3.890 euro, con due anni di garanzia anche sulla batteria.

Già messa in commercio, invece, risulta essere la vera e propria moto T-Cruise Urban dell’italiana Tacita. Quest’ultima monta un motore elettrico capace di mettere su strada una coppia motrice di 100 Newton metri, con 3 livelli di potenza, che vanno da un minimo di 27 ad un massimo di 44 kW, corrispondenti rispettivamente a 36 e 60 cavalli vapore.

L’autonomia della T-Cruise Urban varia a seconda del pacco batteria (caricabile con una tradizionale presa domestica) scelto: col più leggero modello da 9kWh si raggiungono i 112 km di percorrenza, mentre 220 se ne fanno optando per il più ingombrante esemplare da 18 kWh. Ovviamente, è possibile aumentare un po’ i km di autonomia anche intervenendo sulle quattro modalità di guida previste (Power, Touring, Eco ed Eco Plus), oltre che sul cambio (abbinato ad una frizione) a 5 marce (con retro prevista), qui messo all’opera non solo per ridurre il surriscaldamento della power unit, ma anche per minimizzarne ed ottimizzarne il consumo energetico.

Diverso il target, diversa la potenza, differente anche la fascia di prezzo alla quale è stato associato l’urban vehicle T-Cruise Urban di Tacita, listato – secondo il modello scelto – da 10.650 a 19.250 euro.