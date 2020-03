CAKE Ösa+: in arrivo lo scooter elettrico svedese all’insegna del minimalismo

Lo stile nordico, come noto, è quanto di più minimale e spartano esista al mondo, e ciò in fondo ha fatto la fortuna di marchi storici come, nell’arredamento e il fai-da-te, Ikea. Sempre dalla Svezia giunge una novità alquanto suggestiva nella motorizzazione a due ruote, rappresentata dall’essenzialissimo scooter elettrico Ösa+ del brand CAKE, fattosi apprezzare anche all’ultimo EICMA 2019 di Milano.

CAKE Ösa+ ha una scocca, molto leggera e resistente, anche nel manubrio, realizzata in alluminio 6061, con una barra centrale, sulla quale è poggiato il pacco batterie, dalla quale si dipanano le ruote, ed il summenzionato manubrio: alla stessa barra possono essere agganciati vari accessori, per il trasporto di oggetti, anche piuttosto voluminosi.

L’autonomia dello scooter elettrico CAKE Ösa+, accreditato di 100 km/h di velocità massima, varia a seconda della batteria, che a sua volta impatta sul peso generale: con l’accumulatore di media stazza (12 kg) si arriva a coprire i 60 km, che diventano 100 con la batteria più grande (17 kg) che, però, porta a 70 i precedenti 65 kg di peso complessivo. La ricarica, attuabile in 3 ore con il classico ciclo da 0 a 100, viene ottenuta ricorrendo alle tradizionali prese domestiche, da 220 o 110V.

Versatile per natura, lo scooter elettrico CAKE Ösa può fungere anche da power bank: in quanto dotato di prese da 12 o 5V, può rabboccare comodamente portatili e smartphone, mentre abbinato ad un opzionale convertitore DC-AC, è possibile caricare device ben più esigenti, come un set da dj, una chitarra elettrica o, per un artigiano, i propri strumenti.

Per i prezzi dello scooter elettrico CAKE Ösa, con le spedizioni schedulate in 3 mesi, si parte da 6.500 euro per il modello con batteria media, per arrivare a 9.500 euro desiderando una maggior autonomia: il tutto previo versamento di una caparra, al momento di inoltrare l’ordine, pari a 200 euro.